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Huawei, ABD teknolojisine bağımlılığını azaltmak için Rusya’ya yöneliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:29 | Son Güncelleme

Washington’un kara listeye aldığı Çin akıllı telefon firması Huawei, ABD’ye bağımlılığını azaltmak için Rus teknolojisini araştırmaya başladı.Konuyla ilgilenen medya kaynaklarına göre, ortak yatırım yapmak ve teknolojilerini birlikte kullanmak için Huawei’nin Rusya’da bazı teknoloji firmaları ile görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Washington’un kara listeye aldığı Çin akıllı telefon firması Huawei, ABD’ye bağımlılığını azaltmak için Rus teknolojisini araştırmaya başladı.
Konuyla ilgilenen medya kaynaklarına göre, ortak yatırım yapmak ve teknolojilerini birlikte kullanmak için Huawei’nin Rusya’da bazı teknoloji firmaları ile görüşmeler yaptığı kaydedildi. Huawei’nin, bilgi güvenlik programını geliştirme alanlarına yönelik birkaç programın yanında ALT işletim sistemi ile çalışan bir işlemci üreten Elbrus isimli Rus firması ile irtibat halinde olduğu belirtildi. Huawei’nin ana kartlarında ve sunucularında Elbrus işlemcilerini kullanmaya ilgi duyduğu ancak görüşmelerin başlangıç aşamasında olduğu kaydedildi.
Çin elektronik devinin Rus program üreticisi Basalt SPO firması ile de görüştüğü ifade edildi.
Kaynaklar, Washington’un ABD teknoloji firmalarının, güvenlik nedeniyle Huawei’yle iş yapmasını yasaklaması üzerine Çin teknoloji devinin Rus piyasasına yoğunlaşmaya çalıştığını söyledi.

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