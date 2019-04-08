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Huawei Akıllı Hesaplama sunucuları büyüme rekoru kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

Gartner'ın Dünya Çapındaki Sunucu Geliri 2018 Raporu'na göre, Huawei sunucuları 2018 yılında yüzde 45,9'luk bir büyüme sergiledi - Geçen yıl dünya çapında toplam 3 milyon 472 bin 886 sunucu sevkiyatı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin Akıllı Hesaplama sunucularının büyüme rekoru kırdığı bildirildi.

Huawei açıklamasına göre, dünyanın önde gelen Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın Dünya Çapındaki Sunucu Geliri 2018 Raporu yayınlandı. Buna göre, 2018 yılının 4. çeyreğinde gelirler yüzde 17,8, sevkiyat yüzde 8,5 artış gösterdi.

Rapor verileri, Huawei sunucularının 2018 yılının 4. çeyreğinde gelir bazında dünya sıralamasında 3. sırada yer aldığını ve yıllık bazda yıllık yüzde 45,9'luk bir büyüme gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Rapora göre, küresel sunucu geliri 2018 yılının 4. çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 17,8 artışla 21,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl dünya çapında toplam 3 milyon 472 bin 886 sunucu sevkiyatı yapıldı ve yıllık yüzde 8,5 artış kaydedildi. 2018'in tamamında, dünya çapındaki sunucu sevkiyatı önceki yıla göre yüzde 13,1, sunucu gelirleri ise yüzde 30,1 arttı.

- Huawei sunucular katmanlı çözümler sunuyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, Huawei Akıllı Hesaplama üç cephede hareket ediyor: Akıllı hızlandırma motoru, akıllı yönetim motoru ve yenilikçi veri merkezi çözümü...

Huawei, x86 tabanlı geleneksel sunucularını akıllı sunuculara yükselterek tek düğümlü, büyük ve ultra büyük ölçekli dağıtım senaryolarını kapsayan, birden fazla boyuttaki veri merkezinin akıllı dönüşüm gereksinimlerini mükemmel bir şekilde karşılayan katmanlı çözümler sunuyor.

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Huawei sunucu

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