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Huawei Amerikan Yönetimine Dava Açtı

07.03.2019 19:03 | Son Güncelleme

Çin’in Huawei şirketi Amerikan yönetimine dava açtı. Şirket Kongre’nin geçen yıl aldığı kararla Amerika’daki faliyetlerine kısıtlama getirmesinin yasa dışı olduğunu belirtiyor. Uzmanlar şirketin bu adımını halkla ilişkiler faaliyeti olarak niteliyor

Huawei Amerikan Yönetimine Dava Açtı

Çin’in Huawei şirketi Amerikan yönetimine dava açtı. Şirket Kongre’nin geçen yıl aldığı kararla Amerika’daki faliyetlerine kısıtlama getirmesinin yasa dışı olduğunu belirtiyor. Uzmanlar şirketin bu adımını halkla ilişkiler faaliyeti olarak niteliyor.

Dava dilekçesinde şirket Kongre’nin aldığı kararın güçlerin ayrılığı ilkesine ters düştüğünü kaydediyor. Mahkeme olmaksızın tek bir şirketi cezalandırmaya yönelik verilen kararın anayasayı ihlal ettiği vurgulanıyor.

Davaya konu olan yasal düzenleme, federal şirketleri ve yüklenici firmaların Huawei ve bir başka Çin teknoloji firması olan ZTE’den ürün ve hizmet almasını yasaklıyor. Karar Trump’ın geçen yıl imzalamasıyla yürürlüğe girdi.

Huawei’nin başkanı Guo Ping bu yasağın sadece yasa dışı olmadığını aynı zamanda Huawei’yle Amerikalı tüketicilere zarar verdiğini kaydetti.

Guo, Huawei’nin yasal olarak harekete geçmekten başka seçeneği kalmadığını da belirtti.

Tartışmaların odak noktasında, şirketin güvenlik tehlikesi olup olmadığı ve şirketin gerçekten Çin hükümetinden bağımsız olup olmadığı soruları yer alıyor.

Bu tartışmalar tam da dünya genelinde cep telefonları için 5G teknolojisinin tartışıldığı bir dönemde yapılıyor. Huawei şirketi de bu konuda lider bir konumda.

İngiltere, Kanada ve Almanya gibi diğer bazı ülkeler de konuyla ilgili nasıl bir karar alacaklarını değerlendiriyor. Bu arada şirketin mali şefi Meng Wanzhouis Kanada’dan Amerika’ya iade edilmeyi bekliyor. Wanzhouis, Amerika’nın İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Uzmanlar ise bu davanın mahkemeye sunulacağından bile şüpheli. St. Louis’deki Washington Üniversitesi’nde siyasi bilimler profesörü olan David Law, Texas’taki federal yargıcın bu davayı mahkemeye taşıyacağı ve Huawei’nin kazanacağına ihtimal vermediğini söyledi. Ancak Law, şirketin attığı adımın “harika” bir halkla bir ilişkiler faaliyeti olduğu, Amerikan hükümeti üzerinde yeni baskı yaratacağı görüşünü dile getirdi.

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