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Huawei Android 9.0 Pie için hızlı davrandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Huawei Android 9.0 Pie güncelleme programını bazı modelleri için başlattı. Biz de sizler için Huawei Android 9.0 Pie güncelleme programına katılan Huawei modellerini bir araya getirdik.

Huawei Android 9.0 Pie için hızlı davrandı

Google’ın Android 9.0 Pie güncellemesini yayınlamasının ardından 3. parti telefon üreticileri de bu sürümü kullanıcılarına sunmak için kolları sıvadı. Xperia ve Sony’nin ardından bugün de Huawei cephesinden bir atılım geldi. Huawei tam 9 farklı modelinde Android 9.0 Pie sürümünün denemelerine başladı.

Ülkemizde de son dönemde aktif faaliyetlerini sürdüren Huawei, test kullanıcıları üzerinde Android Pie sürümünü denemeye başladı. Bu modeller sırasıyla; Huawei Mate 10, Huawei Mate10 Porsche Design, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate RS Porsche Design, Huawei P20, Huawei P20 Pro, Honor 10, Honor V10 ve Honor Play olarak belirlendi.

Huawei’nin Eylül ayında ise Huawei P20P20, P20 Pro, P20 Lite, Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Lite modelerine Android 9.0 Pie güncellemesini indirime sunması bekleniyor. Güncelleme konusunda son dönemde yaptığı hamleler ile büyük beğeni toplayan Çinli dev, yeni Android sürümünü hızlı bir şekilde sunacak gibi görünüyor.

Piyasada en çok söz geçen Samsung cephesi ise sessizliğini koruyor. Galaxy Note 9 modelini bile Android 8.1 Oreo sürümü ile piyasaya süren Samsung, bakalım rakipleri karşısında nasıl bir performans sergileyecek?

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Huawei Android 9.0 Pie güncelleme

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