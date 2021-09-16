Huawei AppGallery Muhteşem Bir Kampanya ile Karşınızda!

Huawei Türkiye AR-GE Merkezi'nde, Türk mühendislerin katkısıyla özel olarak geliştirilerek kullanıcı hayatını kolaylaştırmayı ve iş birliği gerçekleştirdiği firmaların hedefleri doğrultusunda büyümesine destek olmayı amaçlayan Petal Search, ARGE Merkezi güvencesini arkasına alarak kullanıcılarıyla ve iş ortaklarıyla beraber arama deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Huawei AppGallery, 6 Eylül tarihinde başlayan ve 18 Ekim’e kadar sürmesi planlanan kampanya ile, Huawei ID’ye sahip ve cihazlarına Petal Search indiren tüm kullanıcılarına birbirinden özel hediyeler sunuyor!

Kampanyaya katılmak için izlenecek yol basit;

Açılış sayfasındaki açılır mesajdaki şartlar ve koşulları kabul edin Kampanya sayfasında Petal Search uygulamasını indirin Ödülünüzü almak için 'Kuponu Al' butonuna tıklayın Ödülü almak için açılır penceredeki adımları izleyin

Bu özel kampanyada kazanılabilecek ödüller arasında ise;

• Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hatlarda geçerli olmak üzere haftalık 1 GB, günlük 500 MB internet paketi

• 30 TL değerinde GittiGidiyor indirim kuponu

• Storytel uygulamasında %10 indirim

• 10 TL değerinde Yemeksepeti indirim kuponu yer alıyor.

Her katılımcının, kampanya süresi boyunca en fazla 1 defa katılma hakkı bulunmaktadır.

Kampanyanın tüm detaylarını bu sayfayı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Uygulamayı AppGalery’den indirmek için buraya, HUAWEI dışı cihazlara indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.



