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Huawei, Apple ve Samsung’a göndermede bulundu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

Huawei güncellemelerle telefonlarını yavaşlatan Apple ve Samsung’a göndermede bulundu. Çinli üretici, telefonlarını asla bilinçli olarak yavaşlatmayacağını vaat etti. İşte detaylar.

Huawei, Apple ve Samsung’a göndermede bulundu

Hatırlanacağı üzere bu yılın başlarında Apple ile ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atılmıştı. Bu iddiaya göre, Apple iOS güncellemeleriyle eski iPhone modellerini yavaşlatıyordu. Nitekim Apple bu suçlamaları tam olarak kabul etmese de mevcut batarya performansını korumak için telefonları yavaşlattığını doğruladı.

Apple’ın ardından bazı Samsung modellerinin de güvenlik güncellemeleri sonrasında kademeli olarak yavaşladığı ortaya çıkmıştı. Nitekim Huawei ezeli rakiplerinin bu zaafına sağlam bir göndermede bulundu.

Huawei’nin resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Mate 20 Pro’nun performansına dikkat çekildi. Çinli üretici ezeli rakiplerinin yaptıkları güncellemeler ile telefon modellerini yavaşlatmasına göndermede bulunarak, Mate 20 Pro’nun asla performans düşüşü yaşamayacağını iddia etti.

Huawei, Mate 20 Pro için kullanıcıları #BornFastStaysFast ve #NeverSlowDown etiketleriyle paylaşım yapmaya davet etti.

Açık konuşmak gerekirse Apple ve Samsung’un yaptıkları şey, pek de etik değil. Fakat bu etik olmayan davranışa rağmen iki şirket hala akıllı telefon pazarının zirvesinde yer alıyor.

Özellikle Apple bu sansasyona rağmen, satış rakamlarından pek birşey kaybetmiş değil. Hatta bu olaylardan sonra Cupertino merkezli şirket 1 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olmuştu.

Herşeye rağmen Çinli üreticinin rakiplerine karşı yaptığı göndermenin hayli yerinde bir hamle olduğu inkar edilemez.

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Huawei Apple Samsung

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