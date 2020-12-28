HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei çekilişi tehlikesi! Huawei Türkiye uyardı

Huawei çekilişi tehlikesi! Huawei Türkiye uyardı

28.12.2020 10:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Huawei çekilişi tehlikesi! Huawei Türkiye uyardı

Huawei çekilişi dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Dolandırıcıların, Huawei Türkiye adını kullanarak Huawei çekilişi yaptıkları ve birçok kişiyi ağlarına düşürmeye çalıştıkları belirlendi. Huawei Türkiye ise resmi Twitter sayfasından konu hakkında bir açıklama yaptı.

Çekilişler, özellikle yılbaşına yaklaştığımız şu günlerde fazlasıyla ilgi görüyor. Pek çok insan, 'belki ben kazanırım' umuduyla firmaların 'resmi yollarla onaylanmış' çekilişlerine katılıyor. Bazılarının şans yüzüne gülse de bazılarının gülmüyor. Bir çekilişte umduğunu bulamayan, başka bir çekilişe katılıyor. Fakat Huawei Türkiye'nin paylaşımına göre bir süredir çekiliş yaptığı söyleyerek, Türkiye sınırlarında dolaşan yeni bir dolandırıcılık tehlikesi var.

DOLANDIRICILAR HUAWEİ ÇEKİLİŞİ İLE KANDIRIYOR

Huawei çekilişi duyurusu, Huawei Türkiye'nin yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. Açıklamaya göre Huawei adını kullanarak dolandırıcılar WhatsApp üzerinden Huawei çekilişine katılım linki gönderiyorlar ve birçok kişinin kampanyaya katılmasını istiyorlar. Tahmin edeceğiniz üzere ortada bir çekiliş yok, tam tersine bir tuzak söz konusu. Huawei Türkiye ise resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Huawei takipçilerini hedef alan tuzak için şu ifadeleri kullandı:

”İnternet ortamında ve sosyal medyada HUAWEI adı kullanılarak yapılan tüm yarışma, çekiliş ve kampanya duyuruları markamızdan bağımsız olarak, kullanıcıları kandırma amaçlı gerçekleşmektedir. Resmi HUAWEI hesaplarında duyurulan ve web sitemizde yayınlanan kampanyalar dışındaki duyuru mesajlarına itibar etmemenizi önemli rica ederiz.”

Huawei'den bir ilk: Huawei P50 HarmonyOS ile kutusundan çıkabilir!Huawei'den bir ilk: Huawei P50 HarmonyOS ile kutusundan çıkabilir!

Huawei Türkiye yaptığı açıklama ile kullanıcıları uyarmış durumda. Eğer siz de WhatsApp'tan veya başka bir kanal aracılığıyla böyle bir tuzak ile karşılaşırsanız lütfen itibar etmeyin.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Realme Türkiye'den Xiaomi'ye 'şarj cihazı' göndermesiRealme Türkiye'den Xiaomi'ye 'şarj cihazı' göndermesi
Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

ABD şimdi de SMIC’i engelleyecek

ABD şimdi de SMIC’i engelleyecek

İşte iOS 15 güncellemesi alması beklenen Apple cihazları!

iPhone sahipleri dikkat! Aralarında sizin cihazınız da olabilir

Realme Türkiye'den Xiaomi'ye 'şarj cihazı' göndermesi

Realme Türkiye'den Xiaomi'ye 'şarj cihazı' göndermesi

Exxen aylık abonelik fiyatı belli oldu mu?

Exxen aylık abonelik fiyatı belli oldu mu?

Çinli üreticiler Türkiye için sıraya girdi!

Bakan Varank açıkladı! Türkiye'de üretecekler

Samsung katlanabilir cihazlar için yenilik peşinde

Samsung katlanabilir cihazlar için yenilik peşinde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.