Huawei çekilişi tehlikesi! Huawei Türkiye uyardı

Çekilişler, özellikle yılbaşına yaklaştığımız şu günlerde fazlasıyla ilgi görüyor. Pek çok insan, 'belki ben kazanırım' umuduyla firmaların 'resmi yollarla onaylanmış' çekilişlerine katılıyor. Bazılarının şans yüzüne gülse de bazılarının gülmüyor. Bir çekilişte umduğunu bulamayan, başka bir çekilişe katılıyor. Fakat Huawei Türkiye'nin paylaşımına göre bir süredir çekiliş yaptığı söyleyerek, Türkiye sınırlarında dolaşan yeni bir dolandırıcılık tehlikesi var.

DOLANDIRICILAR HUAWEİ ÇEKİLİŞİ İLE KANDIRIYOR

Huawei çekilişi duyurusu, Huawei Türkiye'nin yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. Açıklamaya göre Huawei adını kullanarak dolandırıcılar WhatsApp üzerinden Huawei çekilişine katılım linki gönderiyorlar ve birçok kişinin kampanyaya katılmasını istiyorlar. Tahmin edeceğiniz üzere ortada bir çekiliş yok, tam tersine bir tuzak söz konusu. Huawei Türkiye ise resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Huawei takipçilerini hedef alan tuzak için şu ifadeleri kullandı:

”İnternet ortamında ve sosyal medyada HUAWEI adı kullanılarak yapılan tüm yarışma, çekiliş ve kampanya duyuruları markamızdan bağımsız olarak, kullanıcıları kandırma amaçlı gerçekleşmektedir. Resmi HUAWEI hesaplarında duyurulan ve web sitemizde yayınlanan kampanyalar dışındaki duyuru mesajlarına itibar etmemenizi önemli rica ederiz.”

Tüm kampanyalarımızı aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



Resmi kanallarımız dışındaki kampanya, yarışma ve çekiliş duyurularına itibar etmemenizi önemle rica ederiz.

????https://t.co/Xawr2jSAor

????https://t.co/QmIe4gSWKu

????https://t.co/aPAqcebC0O pic.twitter.com/vEKhA1dOjK — Huawei Mobil Türkiye (@HuaweiMobileTR) December 27, 2020

Huawei Türkiye yaptığı açıklama ile kullanıcıları uyarmış durumda. Eğer siz de WhatsApp'tan veya başka bir kanal aracılığıyla böyle bir tuzak ile karşılaşırsanız lütfen itibar etmeyin.

