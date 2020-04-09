Huawei CEO'su açıkladı: Huawei P40 Pro'da neden 120 Hz ekran yok?

Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı. Telefonların arasında en dikkat çekici olanları ise Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus'tı. İki telefonun tanıtım sonrası detaylı bilgileri elimize ulaştığında ekran yenileme hızı konusu bir soru işareti yaratmıştı. Zira Huawei, rakiplerinin 120 Hz ekran yenileme hızı sunduğu dönemde amiral gemisi modellerinde 120 Hz'lik bir ekran kullanmamıştı. Bu soru işareti bugün yanıtlandı. Hem de bizzat Huawei CEO'su Richard Yu tarafından.

HUAWEİ CEO'SU RİCHARD YU HUAWEİ P40 PRO İÇİN SON NOKTAYI KOYDU

Huawei CEO'su Richard Yu, Çin'de gerçekleştirilen ve markanın akıllı televizyonu Vision X65'i tanıttığı etkinlikte, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus'ta neden 120 Hz ekran yok? sorusuna son noktayı koydu. Yu, P40 Pro ve P40 Pro Plus'ın 120 Hz hızında ekran için yeteneği olduğunu söyleyerek, telefonun donanımının bunun altından kalkabileceğini söyledi. Ancak CEO'ya göre, pil optimizasyonu ve birtakım diğer sebepler nedeniyle 90 Hz'de karar kıldıklarını belirtti.

YENİLEME HIZI ARTTIKÇA TÜKETİM DE ARTIYOR

Huawei P40 Pro ve P40 Pro Plus'ta böyle bir tercih yapılması, şayet markanın dedikleri doğru ise iyi bir tercih gibi görünüyor. Zira, 120 Hz ekranlar her ne kadar kusursuza yakın bir ekran deneyimi yaşatsalar da bataryayı da deyim yerindeyse 'su gibi' harcıyor. Ayrıca 90 Hz de 120 Hz kadar iyi bir ekran deneyimi yaşatıyor.

