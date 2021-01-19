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Huawei, Çin-ABD ticaret savaşından kaçınmaya çalışıyor

19.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Huawei, Çin-ABD ticaret savaşından kaçınmaya çalışıyor

Son bilgilere göre Huawei, tüm Honor ürünlerini Çin’deki e-ticaret web sitesinden ve mobil uygulamasından kaldırdı. Bu ürünler arasında akıllı telefonlar, tabletler, yönlendiriciler, akıllı giyilebilir cihazlar, akıllı ekranlar ve daha fazlası bulunuyor.

Artık, kategori bölümünde “honor” anahtar kelimesi için de arama sonucu yok.

Kasım ayında Huawei’nin akıllı telefon iştiraki Honor ile resmi olarak yollarını ayırdığını duymuştuk. Bunun sonucunda 30’dan fazla temsilci ve bayiden oluşan bir ekibini Shenzhen Zhixin New Information Technology‘ye sattı.

HUAWEİ HONOR ÜRÜNLERİNİ KALDIRDI

Huawei, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının etkilerinden korumak amacıyla Kasım ayında yan kuruluşu Honor ile yollarını ayırmıştı. Huawei Central, bir sonraki adımın ise çoktan gerçekleştiğini bildirdi. Tüm Honor cihazları, her iki marka tarafından da Çin’deki Huawei’ye ait çevrimiçi web sitelerden kaldırıldı. Çin’den gelen birçok kaynağa göre, Honor kendi Honor Mall mağazasını geliştiriyor. Bununla birlikte, Honor mağazasının mevcut Çince sürümünde çok sayıda liste var ve hemen hemen her cihaz için 404 hatası görülüyor. Değişimlerden sonra web sitesi hala geçişte gibi görünüyor.

Şu anda, Vmall.com’da İngilizce olarak “Honor” yazarsanız, yerel markada arama yaparken Çince “Üzgünüz, Onurla ilgili ürünler kaldırıldı, Huawei ürünlerini satın alabilirsiniz” şeklinde bir mesaj alırsınız. Site, tavsiyelerinin başka markanın ürünleriyle dolu olduğunu söyleyen bir geri bildirim uyarısı veriyor.

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