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Huawei Çin’den bağımsız hareket edecek

01.03.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Huawei Çin’den bağımsız hareket edecek

Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerinden bir tanesi olarak bilinen Huawei, ABD ile görüşme ayarlamak istiyor. Ancak bu seferki görüşme diğerlerinden farklı olacak.

Huawei, ABD ile görüşme ayarlamak için uzun bir süredir bekliyordu. Şirketin hükümet yetkilileri ile arası pek iyi değildi. Donald Trump yönetimi Huawei hakkında adeta ölüm fermanı imzalamıştı. Şimdi ise şirket bunu telafi etmek istiyor. Bu konuda ellerindeki en büyük silah akıllı telefon parçalarının yeniden tedarik edilmesi.

Gelen son sızıntılardaki iddialara göre firma ABD piyasasını hedef almıyor. Bu nedenle daha çok küresel tedarik peşinde koşacak. Yapılan itirazlar ve engeller ülke içerisinde veri kaçırma işleri yapmasıyla ilgiliydi. Firma böylece ABD verilerine ihtiyaç duymadığını göstermek istiyor.

MUHTEMEL GÖRÜŞMELERDE ÇİN HÜKÜMETİ OLMAYACAK

Küresel teknoloji şirketleri arasında önemli bir yere sahip olan Huawei ilginç bir karar aldı. Buna göre Çin hükümeti bu görüşmelerde yer almayacak. Elbette öncelikle ABD tarafından bu görüşmelere tamam denilmesi gerekiyor.

ABD’nin en çok üzerinde durduğu konu Çin hükümetinin Huawei üzerinden veri elde etmesiydi. Böyle bir şeyin doğru olmadığını göstermek isteyen Huawei, Çin hükümeti olmadan görüşmelere katılacak. Yani burada vermek istedikleri mesaj Çin’den bağımsız hareket ettikleri yönünde olacak.

Huawei tüm bu problemlerden dolayı akıllı telefon parçalarının tedariki için yüzde 60 düşüş ön gördüğünü ifade etmişti. Şu anda bu senaryo yavaş yavaş devreye giriyor. İlerleyen günlerde firma bir sürpriz yapabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Huawei
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