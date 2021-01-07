Huawei Çinli üreticilere HarmonyOS için çağrıda bulundu

Teknoloji gündemini az çok takip edenlerin de bildiği üzere son 1 yıldır çıkan Huawei cihazlarında Google servisleri yer almıyor. Aslında Google uygulamalarının telefonda yer almaması çok da büyük bir sorun değil. Çünkü Huawei, App Gallery ve HMS gibi çözümleri kullanıcılara sundu.

HUAWEİ'DEN HARMONYOS'A GEÇİN ÇAĞRISI

Şimdi ise sıra bu temelin üzerine yeni katlar çıkmaya geldi. Huawei’nin önemli isimlerinden biri olan Richard Yu tüm Çinli üreticilere seslendi. Siz de HarmonyOS’e geçin!

Bilindiği üzere Huawei üzerinde ağır bir ABD ambargosu bulunuyor. Huawei yetkilileri diğer Çinli akıllı telefon üreticilerine, bu durumun yarın bir gün tekerrür edebilme ihtimaline yönelik çağrı yaptı.

Huawei’nin önde gelen isimlerinden Richard Yu, dileyen Çinli akıllı telefon üreticilerinin HarmonyOS’i kullanabileceğini söyledi.

Bu çağrı Çinli üreticiler tarafından cevap bulur mu bilinmez. Fakat halihazırda Huawei App Gallery’de yer alan uygulama sayısı ile Google Play'de yer alan uygulaması sayısı arasında büyük bir fark söz konusu.

Huawei bu marketi geliştirebilirse işler değişebilir. Ancak şimdilik Çinli üreticilerin bu davete icabet etmeleri olası görünmüyor.

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