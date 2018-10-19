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Huawei de katlanabilir telefon geliştiriyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2018 15:37 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi Huawei, katlanabilir bir telefon modeli üzerinde çalıştığını itiraf etti. İtiraf şirketin tepesindeki isimden geldi.

Huawei de katlanabilir telefon geliştiriyor

Telefonların katlanabilir ekranlarla gelmesi uzun süredir beklenen bir gelişme. Yıllardır beklense de henüz bu teknolojiyi kullanan bir cihaz bulunmuyor. Ancak Samsung, LG ve Huawei gibi markaların katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı da bilinen bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde Samsung cephesinden gelen açıklamaya Huawei'den gelen benzer bir bilgi eklendi.

Huawei CEO Richard Yu tarafından Digital Trends. sitesine yapılan bir açıklamaya göre firma katlanabilir telefon teknolojisi üzerinde çalışıyor. Üstelik bu telefon 5G desteği de sunacak. Yu açıklamasında şunları söyledi: "Katlanabilir bir telefon üzerinde çalışıyoruz. Bu telefon 5G desteği sunacak."

Aslında Huawei'nin bu teknoloji üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak bugüne kadar Huawei cephesinden resmi bir açıklama gelmemişti. CEO tarafından yapılan bu açıklama ile firmanın katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığı resmi olarak onaylanmış oldu. Ancak Yu bu teknolojinin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi vermedi.

Katlanabilir ekranlar son birkaç yıldır geliştirme aşamasında olan bir teknoloji. Bu ekranları telefonlara uyarlamak ise belli teknik zorlukları aşmayı gerektirdiği için halen bu teknoloji telefonlara uyarlanmadı.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Huawei akıllı telefon

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