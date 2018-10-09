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Huawei de Türkiye'de mağaza açacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2018 09:29 | Son Güncelleme

Firmaların Türkiye'de kendi mağazalarını açma furyasına Huawei de katılıyor. Teknoloji devi İstanbul ve İzmir'de mağaza açmaya hazırlanıyor.

Huawei de Türkiye'de mağaza açacak!

Teknoloji dünyasında Apple tarafından başlatılan ve dünya çapında devam eden bir satış tekniği olan marka mağazaları furyasına yıllar içinde Samsung, Xiaomi, Microsoft ve benzeri teknoloji markaları da katılmıştı. Bugüne kadar Türkiye'de kendine özel mağazası bulunmayan Huawei, bu konuda adım atmaya karar verdi.

Huawei de mağaza açıyor!
Türkiye pazarında Honor alt markasıyla da bulunan Huawei, İstanbul ve İzmir'de mağaza açmaya hazırlanıyor. Hazırlıklar resmi olarak duyurulmasa da LinkedIn üzerinde açılan ilanlarda her iki şehir için açılacak olan mağazalarda çalışmak üzere müdür arayışı bulunuyor. Açılacak mağazaların yeri konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ancak muhtemel beklenti ulaşımı kolay merkezi bir AVM'de olacağı yönünde.

Yakın zamanda Xiaomi de Türkiye'de ilk mağazasını İstanbul'da bulunan Vadiİstanbul AVM'de açmıştı. Türkiye'de mağazası bulunan markalardan biri olan Samsung'un da çeşitli lokasyonlarda mağazaları yer alıyor. Apple'ın da ikisi de İstanbul'da olmak üzere mağazaları bulunuyor. Huawei kendi ürünleriyle bu markalarla kendi mağazasında rekabet etmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Türkiye Mağaza teknoloji

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