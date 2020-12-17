Huawei'den bir ilk: Huawei P50 HarmonyOS ile kutusundan çıkabilir!

Huawei akıllı telefonlar üretiminde sıranın Huawei P50'ye geldiği konusunda sektör içinde bir görüş hakim. Huawei Mate 40 serisini geçtiğimiz aylarda tanıtan Çinli şirket, söylentilere bakılırsa şimdilerde yönünü P50 serisine çevirmiş durumda. Ancak aynı zamanda firmanın başka bir hedefi daha var. O da Android'e alternatif olabilecek olan HarmonyOS işletim sistemi. Dün itibarıyla HarmonyOS 2.0 geliştirici beta sürümünü gelişticiler için yayınlayan Huawei, iddialara göre yeni bir hedef daha belirledi; Huawei P50'yi HarmonyOS ile kutudan çıkartmak.

HUAWEİ P50 İÇİN HARMONYOS 2.0 DESTEĞİ

Çin kaynaklı haberlere göre Huawei, P50 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarında HarmonyOS 2.0 işletim sistemini ön yüklü olarak sunacak. Böylece kullanıcıların HarmonyOS 2.0'ı kurmaya ihtiyaçları kalmayacak ve Huawei, HarmonyOS 2.0 işletim sistemini Huawei P50 ile birlikte direkt kullanıcılarına ulaştıracak. Bu Huawei için önemli bir mihenk taşı da oluşturacak.

HUAWEİ BİR İLKİ YAŞAYACAK

Android akıllı telefonlar üreten Huawei, eğer iddialar gerçek olursa tarihinde ilk kez HarmonyOS 2.0 yüklü telefonlar piyasaya sürecek. Fakat bu iddialar henüz doğrulanmış değil. Huawei P50 için ise gözler, 2021'de olacak.

