HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei'den bir ilk: Huawei P50 HarmonyOS ile kutusundan çıkabilir!

Huawei'den bir ilk: Huawei P50 HarmonyOS ile kutusundan çıkabilir!

17.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Huawei'den bir ilk: Huawei P50 HarmonyOS ile kutusundan çıkabilir!

Huawei P50 HarmonyOS ile gelebilir. İddialara göre Huawei, Google servislerini içermeyecek yeni amiral gemisi akıllı telefonu Huawei P50'de HarmonyOS 2.0 işletim sistemini çalışır halde sunacak. Böylece Android akıllı telefonlar üreten Huawei, tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.

Huawei akıllı telefonlar üretiminde sıranın Huawei P50'ye geldiği konusunda sektör içinde bir görüş hakim. Huawei Mate 40 serisini geçtiğimiz aylarda tanıtan Çinli şirket, söylentilere bakılırsa şimdilerde yönünü P50 serisine çevirmiş durumda. Ancak aynı zamanda firmanın başka bir hedefi daha var. O da Android'e alternatif olabilecek olan HarmonyOS işletim sistemi. Dün itibarıyla HarmonyOS 2.0 geliştirici beta sürümünü gelişticiler için yayınlayan Huawei, iddialara göre yeni bir hedef daha belirledi; Huawei P50'yi HarmonyOS ile kutudan çıkartmak.

HUAWEİ P50 İÇİN HARMONYOS 2.0 DESTEĞİ

Çin kaynaklı haberlere göre Huawei, P50 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarında HarmonyOS 2.0 işletim sistemini ön yüklü olarak sunacak. Böylece kullanıcıların HarmonyOS 2.0'ı kurmaya ihtiyaçları kalmayacak ve Huawei, HarmonyOS 2.0 işletim sistemini Huawei P50 ile birlikte direkt kullanıcılarına ulaştıracak. Bu Huawei için önemli bir mihenk taşı da oluşturacak.

Huawei P50 Pro tasarımı

Kirin 9000 henüz bitmedi: Huawei P50 özellikleri ile şaşırttı!Kirin 9000 henüz bitmedi: Huawei P50 özellikleri ile şaşırttı!

HUAWEİ BİR İLKİ YAŞAYACAK

Android akıllı telefonlar üreten Huawei, eğer iddialar gerçek olursa tarihinde ilk kez HarmonyOS 2.0 yüklü telefonlar piyasaya sürecek. Fakat bu iddialar henüz doğrulanmış değil. Huawei P50 için ise gözler, 2021'de olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Çarpıcı rapor: Uygun fiyatlısı geliyor!Çarpıcı rapor: Uygun fiyatlısı geliyor!
Zorunlu deprem sigortası başvuru detayları!Zorunlu deprem sigortası başvuru detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kaldırıldı!

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Sadakatsiz'de Asya'ya şok saldırı! 'Volkan Bey size...'

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Samsung Galaxy A72 özellikleri ile birlikte tasarımını gözler önüne serdi

Merakla bekleniyor! Hem tasarımı hem de özellikleri açığa çıktı

Apple AirPods Pro Lite: Uygun fiyatlı Apple kulaklığı yolda!

Çarpıcı rapor: Uygun fiyatlısı geliyor!

Sonunda bu da oldu: Yapay zeka yardımcı pilotluk yaptı!

Sonunda bu da oldu: Yapay zeka yardımcı pilotluk yaptı!

ABD'de 10 eyalet, internet reklamlarında 'tekelcilik' suçlamasıyla Google'a dava açtı

Başsavcılar imza attı, sürpriz dava açıldı!

Kota dostu deneyim: Instagram Lite için testler başladı!

Instagram'da 'kota dostu' dönem başladı!

Apple M1 Office uygulamalarına performans dopingi

Apple M1 Office uygulamalarına performans dopingi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.