Huawei'den ekran altı kameralı telefon hamlesi!

Ekran altı kameralı telefon satan tek şirket şimdilik ZTE. Hatta şirket, selfie kamerasını ekranının altında taşıyan telefonunun ikinci neslini ise şu sıralar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üstelik bu teknolojinin daha da yaygınlaşması muhtemel. Zira Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 3'ün de ekran altı kamera teknolojisini benimsemesi bekleniyor. Samsung'un dışında Oppo gibi Çinli üreticilerin de ekran altı kamera teknolojisi üzerine çalıştığı söyleniyor. Ancak, ortaya çıkan bilgilere göre halihazırda ekran altı kameralı bir akıllı telefonun patentini alan Çinli şirket var. O şirket, Huawei'nin ta kendisi.

HUAWEI'DEN EKRAN ALTI KAMERALI TELEFON PATENTİ

Huawei, ekran altı kamerasına sahip bir akıllı telefonun patentini aldı. Resmi belgelerdeki görüntüler ise telefonun muhtemelen orta seviye bir akıllı telefon olacağını gösteriyor. Buna bağlı kalarak, Çinli şirketin bu teknolojiyi ilk etapta amiral gemisi akıllı telefonlarına getirmeyeceği söylenebilir. Görüntülerdeki telefonun kamera adacığının ve genel tasarımının Honor X20 SE'e çok benzediğini de ekleyelim.

Ancak şunu da eklemekte fayda var; Patent görselleri gelecek ürünleri yansıtmayabilir. Yani Huawei, böyle bir telefonu hiçbir şekilde üretmeyebilir.

Yine de patentin ortaya çıkması, Çinli üreticinin yeni teknolojinin üzerinde çalıştığını gösteriyor. Patent bu açıdan oldukça önemli.

