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Huawei'den kötü haber: Düşüşü birkaç yılda kapatmak mümkün değil!

24.09.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, akıllı telefon faaliyetlerinde sağladığı gelirin 2021 yılında en az 30 ila 40 milyar dolar düşmesini beklediğini açıkladı. Şirket yeni büyüme kanallarının cep telefonu birimindeki gelir düşüşünü ileriki birkaç yılda kapatmasının mümkün olmadığını belirtti.

Huawei'den kötü haber: Düşüşü birkaç yılda kapatmak mümkün değil!

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, her ne kadar şirketin 2019'dan beri "ABD'nin uyguladığı yaptırımlara alışmaya başlamakta olduğunu" belirtse de, yeni 5G teknolojisiyle bağlantılı faaliyet alanlarının akıllı telefon faaliyetlerindeki hasılat kaybını telafi edemediğini ifade etti.

ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump, 2019'da Huawei'yi ihracat kara listesine koymuş ve Çinli şirketin ABD'de üretilen çok önemli teknolojilere erişimini yasaklamıştı.

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ABD'nin bu yaptırımları Huawei'nin özellikle akıllı telefon faaliyetlerini ağır etkiledi.

EN BÜYÜK BEŞ SATICI ARASINDA HUAWEI YOK

Canalys araştırma şirketinin verilerine göre, bir zamanlar kısa bir dönem boyunca dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı olmuş Huawei, yedi yıldan uzun bir zaman sonra ilk kez bu yılın ikinci çeyreğinde Çin'in en büyük beş akıllı telefon satıcısı arasında kendisine yer bulamadı.

Başkan Xu, bir önceki yıl akıllı telefon faaliyetlerinden yaklaşık 50 milyar dolar hasılat geldiğini belirtti. Fakat bu yılın ilk yarısında 320.4 milyar yuan (49.57 milyar dolar) toplam hasılat elde eden şirket şu ana kadarki en büyük hasılat düşüşünü yaşadı. Şirketin 2020 H1'deki toplam hasılatı 454 milyar yuandı.

Xu, şirket için "en büyük umudunun", gelecek beş veya on yıl sonra şirketin hâlâ varolabilmesinin olduğunu belirtti.

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(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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