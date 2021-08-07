Huawei’den üst seviye Tablet çözümü

Tableti iser dikey, isterseniz de yatay olarak kullanın. İster iş mail’lerinizle ilgilenin ister oyun oynayın, isterseniz video servisleri üzerinden yüksek çözünürlüklü dizi ya da filmleri izleyin…

Huawei, bu tablet için 120Hz Sinematik FullView ekran tanımlaması yapıyor. Yani ekrandaki hareketli görüntüleri dahi flu değil, olabildiğince net detaylarla görebiliyorsunuz.

2560×1600 çözünürlük sunan ve IPS LCD teknolojisi üzerine inşa edilen ekran, DCI-P3 geniş renk gamutuna sahip ve 500nit parlaklık sunabiliyor. Yüksek çözünürlük, parlaklık ve gerçek renkler, ekrandaki içeriklerin daha pürüzsüz ve etkileyici bir şekilde gözlerinizle buluşmasını sağlıyor.

Tabii bu ekran, zararlı mavi ışınları filtrelemede de Tüv sertifikası sahibi ve böylece uzun süreler rahatsızlık hissetmeden kullanımlar gerçekleştirebiliyorsunuz.

Tabii ki bu teknik detaylara 6GB RAM ve 128GB dahili depolama faktörü de eşlik ediyor. Bu sayede favori oyun ve uygulamalarınızı rahatlıkla yükleyip kullanabiliyor, çoklu uygulama deneyimlerinde dahi güzel performanslar elde edebiliyorsunuz. Örneğin, popüler yarış oyunlarından Asphalt 9’u bu tablette akıcı ve etkileyici detaylarla deneyimleyebiliyorsunuz.

Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı teknolojisine sahip

Ses tarafında ürünün Harman Kardon destekli hoparlörlere sahip olduğunu ve çok iyi işitsel detaylar sunabildiğini söylemiştik. Bunlara ek olarak, tabletteki dörtlü mikrofon sistemi sayesinde de sizin sesiniz karşı tarafa gayet net ulaşıyor.

Kamera tarafına geldiğimizde, cihazın ön tarafında 8, arka tarafında da 13MP kamera bulunuyor. Arka kamera ile 4K 30FPS değerde videolar bile çekebilirsiniz, ki tabletlerde pek sık görülen bir özellik değildir bu. Fotoğraf kalitesinden de memnun kaldık.

Ön taraftaki 8MP kamera ise, görüntülü görüşmeleriniz için ideal performans sunabiliyor. 1080p 30FPS videolar çekebilir ve selfie fotoğraflarınız için çeşitli güzelleştirme düzenlemesini kullanabilirsiniz.

Huawei Super Şarj teknolojisi ile geliyor

Bu sayede hızlıca şarj edebiliyorsunuz. Tablet, yoğun kullanımda tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanıza yardımcı oluyor. Örneğin, tabletinizde yüklü filmler varsa, tek şarj ile 12 saate kadar video deneyimi mümkün. Ya da tek şarj ile 12 saate kadar ofis çalışmalarınızla ilgilenebilirsiniz.

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