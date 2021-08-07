HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei’den üst seviye Tablet çözümü

Huawei’den üst seviye Tablet çözümü

07.08.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MatePad 11 sahip olduğu Qualcomm üretimi Snapdragon 865 çipseti ile dengeleri bozuyor. Bünyesinde 8 çekirdekli işlemci ve 2.84GHz çalışma hızı ile yüksek bir performans sunarak tüm istekleri karşılıksız bırakmıyor.

Huawei’den üst seviye Tablet çözümü

Tableti iser dikey, isterseniz de yatay olarak kullanın. İster iş mail’lerinizle ilgilenin ister oyun oynayın, isterseniz video servisleri üzerinden yüksek çözünürlüklü dizi ya da filmleri izleyin…

Huawei, bu tablet için 120Hz Sinematik FullView ekran tanımlaması yapıyor. Yani ekrandaki hareketli görüntüleri dahi flu değil, olabildiğince net detaylarla görebiliyorsunuz.

2560×1600 çözünürlük sunan ve IPS LCD teknolojisi üzerine inşa edilen ekran, DCI-P3 geniş renk gamutuna sahip ve 500nit parlaklık sunabiliyor. Yüksek çözünürlük, parlaklık ve gerçek renkler, ekrandaki içeriklerin daha pürüzsüz ve etkileyici bir şekilde gözlerinizle buluşmasını sağlıyor.

Tabii bu ekran, zararlı mavi ışınları filtrelemede de Tüv sertifikası sahibi ve böylece uzun süreler rahatsızlık hissetmeden kullanımlar gerçekleştirebiliyorsunuz.
Tabii ki bu teknik detaylara 6GB RAM ve 128GB dahili depolama faktörü de eşlik ediyor. Bu sayede favori oyun ve uygulamalarınızı rahatlıkla yükleyip kullanabiliyor, çoklu uygulama deneyimlerinde dahi güzel performanslar elde edebiliyorsunuz. Örneğin, popüler yarış oyunlarından Asphalt 9’u bu tablette akıcı ve etkileyici detaylarla deneyimleyebiliyorsunuz.

Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı teknolojisine sahip

Ses tarafında ürünün Harman Kardon destekli hoparlörlere sahip olduğunu ve çok iyi işitsel detaylar sunabildiğini söylemiştik. Bunlara ek olarak, tabletteki dörtlü mikrofon sistemi sayesinde de sizin sesiniz karşı tarafa gayet net ulaşıyor.
Kamera tarafına geldiğimizde, cihazın ön tarafında 8, arka tarafında da 13MP kamera bulunuyor. Arka kamera ile 4K 30FPS değerde videolar bile çekebilirsiniz, ki tabletlerde pek sık görülen bir özellik değildir bu. Fotoğraf kalitesinden de memnun kaldık.

Ön taraftaki 8MP kamera ise, görüntülü görüşmeleriniz için ideal performans sunabiliyor. 1080p 30FPS videolar çekebilir ve selfie fotoğraflarınız için çeşitli güzelleştirme düzenlemesini kullanabilirsiniz.

Huawei Super Şarj teknolojisi ile geliyor

Bu sayede hızlıca şarj edebiliyorsunuz. Tablet, yoğun kullanımda tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanıza yardımcı oluyor. Örneğin, tabletinizde yüklü filmler varsa, tek şarj ile 12 saate kadar video deneyimi mümkün. Ya da tek şarj ile 12 saate kadar ofis çalışmalarınızla ilgilenebilirsiniz.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyorPolis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyor
PARTNERYangınla mücadele için tek yürek oldularYangınla mücadele için tek yürek oldular
Amazon çalışanları uzaktan çalışmaya devam edeceklerAmazon çalışanları uzaktan çalışmaya devam edecekler
Anahtar Kelimeler:
Huawei
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Messi'ye akılalmaz teklif

Messi'ye akılalmaz teklif

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Ümitcan Uygun tutuklandı

Ümitcan Uygun tutuklandı

Aydın'da alevler hızla mahallelere doğru ilerliyor

Aydın'da alevler hızla mahallelere doğru ilerliyor

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

ABD'li dev şirket, Türk şirketi resmen devraldı!

Kılıçdaroğlu seçim beklediği tarihi açıkladı

Kılıçdaroğlu seçim beklediği tarihi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Uçak polemiği sürüyor: Şaka yapıyor sandım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

Sosyal medya bu Yörük teyzeyi konuşuyor!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

THK Kayyumu Cenap Aşçı'dan yardım kampanyası çağrısı!

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte vaka haritası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.