Huawei Deneyim Mağazası İstinyePark’ta açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de ikinci ve İstanbul’da ilk olan İstinyePark Huawei Deneyim Mağazası,İstanbulluların yoğun ilgisiyle açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ikinci ve İstanbul’da ilk olan İstinyePark Huawei Deneyim Mağazası, İstanbullu Huawei severlerin yoğun ilgisi ile kapılarını müşterilerine açtı. 500’den fazla kişinin açılış için sıra beklediği Huawei Deneyim Mağazası, İstinyePark tarihinin en kalabalık ve görkemli mağaza açılışlarından birini yaşadı.

Mobil fotoğrafçılıkta devrim yaratan HUAWEI’nin yeni P30 Serisi, İstinyePark HUAWEI Deneyim Mağazası’nda tüketiciler ile buluştu. HUAWEI SuperSpectrum Sensörlü 40MP ana kamera, 20MP ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera, HUAWEI Uçuş Süresi (TOF) Kamerası ve yeni bir Leica Dörtlü Kamera sistemi ile donatılan HUAWEI P30 Pro, kullanıcıların fotoğrafçılık anlayışlarını değiştiriyor.

Sensör teknolojisindeki temel değişim ile birlikte daha büyük piksellerin kullanımıyla elde edilen çok çeşitli senaryolarda ve aydınlatma koşullarında olağanüstü fotoğraf ve video çekimi kabiliyetlerini kullanıcılar İstinyePark HUAWEI Deneyim Mağazası’nda deneyimleme fırsatı buluyor.