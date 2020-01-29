Huawei dünyanın en değerli 10 markasından biri seçildi

Kısa süre önce yayınlanan Brand Finance Global 500 2020 raporunda Huawei, listedeki yıllık yüzde 4,5 artışla 65,084 milyar dolarlık marka değerine sahip üçüncü Çinli şirket oldu. Brand Finance yayınladığı raporda, “Telekom endüstrisi için bir sonraki büyük fırsat olan 5G alanında rekabet, Huawei'nin geleneksel olarak Batı tedarikçileri tarafından kapsanan pazarlara girmesinin ardından şiddetlenerek devam ediyor. Tartışmalarına rağmen Çinli dev net bir ilerleme kaydediyor ve 65,1 milyar dolarlık bir marka değeriyle, ilk defa dünyanın ilk 10 en değerli markası arasında yer alıyor” yorumuna yer verdi.

İLK SIRAYI ABD ALDI



205 şirketin ilk 500'ün yüzde 45,4'ünü oluşturmasıyla ABD, 320,4 milyar dolarlık bir marka değeriyle sıralamada en çok temsil edilen ekonomi oldu. Çin, yüzde 18,9'a eşdeğer 70 şirket ve 133,4 milyar dolarlık birleşik marka değeri ile onu yakından takip ediyor.

Teknoloji sektörü en değerli sektör olarak en fazla dikkati üzerinde toplamaya devam ediyor. En değerli 500 markanın 46'sı, yani yüzde 14'ü teknoloji sektöründen geliyor. Birlikte toplam 986,5 milyar ABD doları marka değerine sahip şirketler arasından Huawei, en değerli 10 marka arasında yer alan tek Çinli teknoloji markası oldu.