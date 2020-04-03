HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei EMUI 10.1 güncellemesi gecikecek

Huawei EMUI 10.1 güncellemesi gecikecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.04.2020 10:17 | Son Güncelleme

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını teknolojiyi de etkilemeye başladı. Salgın yüzünden etkinlikler iptal edildi ve yazılımsal gelişmeler sekteye uğradı. Bugün ise Huawei EMUI 10.1 güncellemesinin gecikeceği haberi açıklandı.

Huawei EMUI 10.1 güncellemesi gecikecek

Huawei, güncellemeyi alacak cihazları yeni tarihleri ile açıkladı.
Yeniliklerin yanı sıra performans ve stabilite iyileştirmelerini de barındıracak olan bu güncelleme hali hazırda Beta olarak Huawei’nin tepe modellerinde test ediliyor. Beta testinin başladığı bu cihazlara ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BETA TESTİ BAŞLAYAN HUAWEİ VE HONOR CİHAZLARI

  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 20 RS Porsche Design
  • Huawei Mate 20 X 4G
  • Honor 20
  • Honor 20 Pro
  • Honor V30
  • Honor V30 Pro
  • Honor V20
  • Huawei Nova 6
  • Huawei Nova 6 5G
  • Honor 9X
  • Honor 9X Pro
  • Huawei MatePad Pro
  • Huawei MediaPad M6
  • Huawei MediaPad M6 Turbo Edition
  • Huawei Nova 6 SE
  • Honor Magic 2

    İŞTE HUAWEİ EMUI 10.1 GÜNCELLEME TAKVİMİ

    Nisan ayının başında; Huawei Nova 5, Huawei Nova 5Z , Huawei Nova 5 Pro, Huawei Nova 5i Pro ve Honor 20S modelleri için Beta testleri başlayacak.

Nisan ayının ortasında; Huawei P30 , Huawei P30 Pro , Huawei Mate 30 4G , Huawei Mate 30 5G, Huawei Mate 30 Pro 4G , Huawei Mate 30 Pro 5G ve Huawei Mate 30 RS Porsche modellerinde bu sürüm test edilecek.

Nisan ayı sonunda ise Huawei Mate X, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Enjoy 10S ve Honor 20 Youth Edition yeni arayüzün beta sürümüne kavuşacak.

Türkiye corona virüsü vaka sayısı – 2 Nisan 2020

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
Gündelik işleriniz için en iddialı alternatifGündelik işleriniz için en iddialı alternatif
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei koronavirüs EMUI 10.1 Huawei EMUI 10.1 EMUI 10.1 güncellemesi Honor

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Flaş karar! 3 ay boyunca sayaç okuma yapılmayacak

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi

Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

Araç sahipleri dikkat! 3 ay uzatıldı

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Profesör yayını terk etmiş, sinirler gerilmişti! Didem Arslan Yılmaz'dan açıklama

Profesör yayını terk etmiş, sinirler gerilmişti! Didem Arslan Yılmaz'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

PlayStation Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı

PlayStation Plus Nisan 2020 oyunları açıklandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

155 TL değerindeydi! Artık ücretsiz

155 TL değerindeydi! Artık ücretsiz

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!

Bir efsane daha geri döndü: Nokia 5310 XpressMusic tanıtıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs bir kez daha yüzünü gösterdi: The Last of Us 2 ertelendi!

Koronavirüs yüzünden bir erteleme kararı daha!

Birbirinden güzel oyunlar indirime giriyor

Birbirinden güzel oyunlar indirime giriyor

Koronavirüs e-spor oyuncularını yıldız yapacak

Koronavirüs onlara yaradı! Basketboldan daha çok izleniyor

Apple 7 milyon doların üzerinde bağış yaptı

Apple'dan koronavirüs açıklaması! İki katına çıkartıldı

Gündelik işleriniz için en iddialı alternatif: Huawei MateBook D 15

Gündelik işleriniz için en iddialı alternatif

Honor 30 50MP kamera ile gelecek

Honor 30 50MP kamera ile gelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.