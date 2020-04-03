Huawei EMUI 10.1 güncellemesi gecikecek

Huawei, güncellemeyi alacak cihazları yeni tarihleri ile açıkladı.

Yeniliklerin yanı sıra performans ve stabilite iyileştirmelerini de barındıracak olan bu güncelleme hali hazırda Beta olarak Huawei’nin tepe modellerinde test ediliyor. Beta testinin başladığı bu cihazlara ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BETA TESTİ BAŞLAYAN HUAWEİ VE HONOR CİHAZLARI

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 4G

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Honor 9X

Honor 9X Pro

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

Huawei Nova 6 SE

Honor Magic 2 İŞTE HUAWEİ EMUI 10.1 GÜNCELLEME TAKVİMİ Nisan ayının başında; Huawei Nova 5, Huawei Nova 5Z , Huawei Nova 5 Pro, Huawei Nova 5i Pro ve Honor 20S modelleri için Beta testleri başlayacak.

Nisan ayının ortasında; Huawei P30 , Huawei P30 Pro , Huawei Mate 30 4G , Huawei Mate 30 5G, Huawei Mate 30 Pro 4G , Huawei Mate 30 Pro 5G ve Huawei Mate 30 RS Porsche modellerinde bu sürüm test edilecek.

Nisan ayı sonunda ise Huawei Mate X, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Enjoy 10S ve Honor 20 Youth Edition yeni arayüzün beta sürümüne kavuşacak.

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