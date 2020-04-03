Huawei EMUI 10.1 güncellemesi gecikecek

Huawei, güncellemeyi alacak cihazları yeni tarihleri ile açıkladı.
Yeniliklerin yanı sıra performans ve stabilite iyileştirmelerini de barındıracak olan bu güncelleme hali hazırda Beta olarak Huawei’nin tepe modellerinde test ediliyor. Beta testinin başladığı bu cihazlara ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Nisan ayının başında; Huawei Nova 5, Huawei Nova 5Z , Huawei Nova 5 Pro, Huawei Nova 5i Pro ve Honor 20S modelleri için Beta testleri başlayacak.
Nisan ayının ortasında; Huawei P30 , Huawei P30 Pro , Huawei Mate 30 4G , Huawei Mate 30 5G, Huawei Mate 30 Pro 4G , Huawei Mate 30 Pro 5G ve Huawei Mate 30 RS Porsche modellerinde bu sürüm test edilecek.
Nisan ayı sonunda ise Huawei Mate X, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Enjoy 10S ve Honor 20 Youth Edition yeni arayüzün beta sürümüne kavuşacak.
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