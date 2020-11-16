Huawei EMUI 11'de deprem uyarısı özelliği keşfi! Hayat kurtaracak

Deprem uyarı özelliği aslında daha önce karşımıza çıkmıştı. Xiaomi, MIUI 11 arayüzü ile bu özelliğin bir benzerini kullanıcılarına sunmuştu. Şimdi ise Huawei'nin son arayüz güncellemesi EMUI 11'de faydalı bir özellik keşfedildi. Yapılan incelemelerde ortaya çıkanlara göre, deprem bildirimleri EMUI 11 arayüzünde de uygulamaya konuldu.

HUAWEİ EMUI 11 İLE DEPREM UYARISI YOLLAYACAK

Huawei deprem uyarı özelliği ile EMUI 11 yüklü Huawei telefonları, Gizmochina'nın haberine göre deprem uyarıları alabilecek. Böylece kullanıcıların çevresindeki alanlarda gerçekleşen depremleri takip edebilecek ve buna göre önlem alabilecek. Özellik kullanıcı tarafından aktifleştirildiğinde gerçekleşen depremler kişilere bildirilmeye başlanacak. Ayrıca EMUI 11'e eklenen hayat kurtarıcı özelliğe sahip bir yenilik daha mevcut; O da video alarm sistemi.

POLİS İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞEBİLECEKLER

Video alarm sistemi ile birlikte kullanıcılar, acil durumlarda polis ile sesli görüşme dışında görüntülü görüşmeler de gerçekleştirebilecek. Fakat hem bu özellik, hem de deprem uyarı özelliği şimdilik Çin'de kullanılabilecek. Video alarm özelliği Çin'in Guangdong bölgesinde, deprem uyarı özelliği ise Çin'in Siçuan bölgesinde kullanılabilecek. Her iki özelliğin küresel olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz belli değil. Ancak tahminler, şimdilik Türkiye gibi bölgelerin bu özelliği kullanamayacağından yana.

