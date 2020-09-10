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Huawei EMUI 11'i tanıttı! İşte Huawei akıllı telefonlara gelecek EMUI 11'in özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2020 15:25 | Son Güncelleme

Huawei Geliştirici Konferansı 2020'de Huawei EMUI 11'in tanıtımını yaptı. Huawei'nin Android işletim sistemi üzerine inşa ettiği EMUI 11, birçok yeni özelliği Huawei akıllı telefon kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Gelin lafı fazla uzatmadan Huawei EMUI 11'in özelliklerine geçelim.

Huawei EMUI 11'i tanıttı! İşte Huawei akıllı telefonlara gelecek EMUI 11'in özellikleri

Diğer birçok Android tabanlı akıllı telefon üreticisi gibi Huawei de akıllı cihazlarında özelleştirilmiş bir arayüz sunuyor ve bu arayüzü EMUI olarak adlandırılıyor. Son olarak EMUI 10 güncellemesini cihazlarına dağıtan Huawei, bugün düzenlediği Huawei Geliştirici Konferansı 2020'de ise EMUI 11'in tanıtımını gerçekleştirdi.

EMUI 11 güncellemesi

EMUI 11'İN ÖZELLİKLERİ

Always on Display
EMUI 11 always on display özelliği ile geliyor. EMUI 11 kullanıcıları, always on display özelliğini kullanmak istediklerinde ise farklı hareketler, şekiller, renkler ve stiller seçebiliyor. İstenilen renkler, daha sonra kullanıcılar tarafından özelleştirilebiliyor.
Animasyonlar ve Titreşimler
Huawei EMUI 11 ile animasyonları da değiştiriyor. Dokunsal titreşimli geri bildirimler de Huawei tarafından ele alınmış durumda. Titreşimler EMUI 11'de zil sesi olarak kullanılan melodinin ritmine uygun hale getiriliyor.
Çoklu görev seçenekleri
Çoklu görev seçenekleri desteği EMUI'e geliyor. Böylece EMUI 11 yüklü Huawei cihaz kullanıcıları, çoklu pencere modları yoluyla uygulamaları başka bir uygulamayla yan yana kullanabiliyor. İstenilen uygulama da yeniden boyutlandırılabiliyor.

EMUI 11 özellikleri

Diğer önemli özellikler
Huawei Share EMUI 11 ile daha yetenekli bir hale getiriliyor. Samsung'un tanıttığına benzer bir şekilde, Huawei de telefonunuzu Huawei dizüstü bilgisayarlardan kontrol etmeyi sağlıyor. Dosya transferi ise yine Huawei Share ile birlikte sunuluyor. Bunun dışında NotePad uygulaması artık bir tarayıcı gibi döküman tarama özelliği kazanıyor. Android 11 gibi EMUI 11 de izinler noktasında kullanıcılara daha fazla kontrol rolü veriyor. Galeri uygulamasının da EMUI 11 de güncellenmiş bir şekilde yerini aldığını bu noktada belirtelim.

İŞTE EMUI 11 ALACAK İLK HUAWEİ AKILLI TELEFONLAR

  • Huawei P40
  • Huawei P40 Pro
  • Huawei P40 Pro+
  • Huawei Mate 30 (4G)
  • Huawei Mate 30 (5G)
  • Huawei Mate 30 Pro (4G)
  • Huawei Mate 30 Pro (5G)
  • Huawei Mate 30 RS Porsche Design
  • Huawei MatePad Pro
  • Huawei MatePad Pro 5G

Huawei EMUI 11 beta 10 Eylül (bugün) itibarıyla kullanıcılara sunulacak.

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