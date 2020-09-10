Huawei EMUI 11'i tanıttı! İşte Huawei akıllı telefonlara gelecek EMUI 11'in özellikleri

Diğer birçok Android tabanlı akıllı telefon üreticisi gibi Huawei de akıllı cihazlarında özelleştirilmiş bir arayüz sunuyor ve bu arayüzü EMUI olarak adlandırılıyor. Son olarak EMUI 10 güncellemesini cihazlarına dağıtan Huawei, bugün düzenlediği Huawei Geliştirici Konferansı 2020'de ise EMUI 11'in tanıtımını gerçekleştirdi.
Always on Display
EMUI 11 always on display özelliği ile geliyor. EMUI 11 kullanıcıları, always on display özelliğini kullanmak istediklerinde ise farklı hareketler, şekiller, renkler ve stiller seçebiliyor. İstenilen renkler, daha sonra kullanıcılar tarafından özelleştirilebiliyor.
Animasyonlar ve Titreşimler
Huawei EMUI 11 ile animasyonları da değiştiriyor. Dokunsal titreşimli geri bildirimler de Huawei tarafından ele alınmış durumda. Titreşimler EMUI 11'de zil sesi olarak kullanılan melodinin ritmine uygun hale getiriliyor.
Çoklu görev seçenekleri
Çoklu görev seçenekleri desteği EMUI'e geliyor. Böylece EMUI 11 yüklü Huawei cihaz kullanıcıları, çoklu pencere modları yoluyla uygulamaları başka bir uygulamayla yan yana kullanabiliyor. İstenilen uygulama da yeniden boyutlandırılabiliyor.
Diğer önemli özellikler
Huawei Share EMUI 11 ile daha yetenekli bir hale getiriliyor. Samsung'un tanıttığına benzer bir şekilde, Huawei de telefonunuzu Huawei dizüstü bilgisayarlardan kontrol etmeyi sağlıyor. Dosya transferi ise yine Huawei Share ile birlikte sunuluyor. Bunun dışında NotePad uygulaması artık bir tarayıcı gibi döküman tarama özelliği kazanıyor. Android 11 gibi EMUI 11 de izinler noktasında kullanıcılara daha fazla kontrol rolü veriyor. Galeri uygulamasının da EMUI 11 de güncellenmiş bir şekilde yerini aldığını bu noktada belirtelim.
Huawei EMUI 11 beta 10 Eylül (bugün) itibarıyla kullanıcılara sunulacak.
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