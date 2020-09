Huawei EMUI 11'i tanıttı! İşte Huawei akıllı telefonlara gelecek EMUI 11'in özellikleri

Diğer birçok Android tabanlı akıllı telefon üreticisi gibi Huawei de akıllı cihazlarında özelleştirilmiş bir arayüz sunuyor ve bu arayüzü EMUI olarak adlandırılıyor. Son olarak EMUI 10 güncellemesini cihazlarına dağıtan Huawei, bugün düzenlediği Huawei Geliştirici Konferansı 2020'de ise EMUI 11'in tanıtımını gerçekleştirdi.

EMUI 11'İN ÖZELLİKLERİ

Always on Display

EMUI 11 always on display özelliği ile geliyor. EMUI 11 kullanıcıları, always on display özelliğini kullanmak istediklerinde ise farklı hareketler, şekiller, renkler ve stiller seçebiliyor. İstenilen renkler, daha sonra kullanıcılar tarafından özelleştirilebiliyor.

Animasyonlar ve Titreşimler

Huawei EMUI 11 ile animasyonları da değiştiriyor. Dokunsal titreşimli geri bildirimler de Huawei tarafından ele alınmış durumda. Titreşimler EMUI 11'de zil sesi olarak kullanılan melodinin ritmine uygun hale getiriliyor.

Çoklu görev seçenekleri

Çoklu görev seçenekleri desteği EMUI'e geliyor. Böylece EMUI 11 yüklü Huawei cihaz kullanıcıları, çoklu pencere modları yoluyla uygulamaları başka bir uygulamayla yan yana kullanabiliyor. İstenilen uygulama da yeniden boyutlandırılabiliyor.