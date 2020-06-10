Huawei FreeBuds 3i kablosuz kulaklık incelemesi!

Ürün, yanlardan yumuşatılmış, oval tasarımda, parlak yüzeyli bir kutuyla geliyor. 51 gram ağırlıktaki bu kutu, hem kulaklıkları taşıma hem de şarj etme görevini üstleniyor. Ufak bir cepte dahi rahatlıkla taşınabiliyor ve mıknatıslı yapısı sayesinde rahatlıkla açılıp kulaklıklar alınabiliyor.

Ürünün seramik beyazı rengi gerçekten çok hoş. Sade ve göze hoş gelen bir yapısı var. Her bir kulaklık 5.5 gram ağırlıkta ve kulakta tutuş hissi de gayet başarılı. İsterseniz pakette yer alan farklı boyutlardaki 4 silikon başlığı da deneyebilir, size en uygununu kullanabilirsiniz.

Öncelikle içinde kulaklıkların da bulunduğu kutuyu şarj ediyor ve ardından kutunun kapağını açıyorsunuz. Sonra eşleştirmek istediğiniz akıllı telefonun Bluetooth özelliğini açıyor ve listedeki FreeBuds 3i seçeneğini işaretleyerek kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

FİZİKSEL TUŞ YOK

Huawei FreeBuds 3i kulaklıkların üzerinde herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Bunun yerine iki kulaklıkta da dokunmatik mekanizmalara yer verilmiş ve başlıca görevleri var. Örneğin, ister sağ isterseniz de sol kulaklığa iki kez dokunarak gelen aramaları cevaplayabilir ya da müzik değiştirebilirsiniz. Yine ister sağ isterseniz de sol kulaklığa bir süre basılı tutarak aktif gürültü engelleme modunu açabilir veya kapatabilirsiniz.