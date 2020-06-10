HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei FreeBuds 3i kablosuz kulaklık incelemesi!

Huawei FreeBuds 3i kablosuz kulaklık incelemesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2020 12:18 | Son Güncelleme

Huawei FreeBuds 3i, firmanın en güncel kulaklık ürünlerinden bir tanesi. Gerçek bir kablosuz kullanım deneyimi sunan cihaz, şık bir tasarıma, Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisine ve dokunmatik detaylarla süslü kontrol mekanizmasına sahip.

Huawei FreeBuds 3i kablosuz kulaklık incelemesi!

Ürün, yanlardan yumuşatılmış, oval tasarımda, parlak yüzeyli bir kutuyla geliyor. 51 gram ağırlıktaki bu kutu, hem kulaklıkları taşıma hem de şarj etme görevini üstleniyor. Ufak bir cepte dahi rahatlıkla taşınabiliyor ve mıknatıslı yapısı sayesinde rahatlıkla açılıp kulaklıklar alınabiliyor.

Ürünün seramik beyazı rengi gerçekten çok hoş. Sade ve göze hoş gelen bir yapısı var. Her bir kulaklık 5.5 gram ağırlıkta ve kulakta tutuş hissi de gayet başarılı. İsterseniz pakette yer alan farklı boyutlardaki 4 silikon başlığı da deneyebilir, size en uygununu kullanabilirsiniz.

Öncelikle içinde kulaklıkların da bulunduğu kutuyu şarj ediyor ve ardından kutunun kapağını açıyorsunuz. Sonra eşleştirmek istediğiniz akıllı telefonun Bluetooth özelliğini açıyor ve listedeki FreeBuds 3i seçeneğini işaretleyerek kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

FİZİKSEL TUŞ YOK

Huawei FreeBuds 3i kulaklıkların üzerinde herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Bunun yerine iki kulaklıkta da dokunmatik mekanizmalara yer verilmiş ve başlıca görevleri var. Örneğin, ister sağ isterseniz de sol kulaklığa iki kez dokunarak gelen aramaları cevaplayabilir ya da müzik değiştirebilirsiniz. Yine ister sağ isterseniz de sol kulaklığa bir süre basılı tutarak aktif gürültü engelleme modunu açabilir veya kapatabilirsiniz.

ARKA PLAN SESLERİNİ NE KADAR KESİYOR?

Evet, bu kulaklıkların en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de aktif gürültü önleme modu. Bu mod sayesinde dış dünyayla iletişiminiz neredeyse tamamen kesiliyor. İster rüzgarlı bir ortamda olun, isterseniz de yoğun bir trafiğin ortasında. Yaptığınız telefon görüşmelerinde, sesiniz karşı tarafa gayet net ve gecikmesiz gidebiliyor. Arka plandaki sesler neredeyse hiç duyulmuyor.

Bu arada yaptığımız denemelerde, aktif gürültü modunu kapatarak da bazı aramalar gerçekleştirdik. Arka plandaki sesler biraz daha fazla duyuluyordu, ama yine de görüşmelerin ses kalitesine olumsuz etki edecek bir durum olmadı.

Tabii görüşmelerdeki net ses kalitesi için mikrofon sistemi de önemli. Huawei FreeBuds 3i’de ikisi dışa, bir tanesi de içe dönük olmak üzere 3 mikrofon yer alıyor ve bu mikrofonlar işini gerçekten iyi yapıyor.

Biraz da müzik tarafına geçelim isterseniz. Kulaklıklarda 10mm dinamik sürücüler kullanılmış. Bu sayede farklı türlerde müzikler dinlerken keyif alabiliyorsunuz. Genel olarak bass, tiz ve vokal dengesi güzel. Tabii çok yüksek seviye sesle müzik dinlememeniz gerektiğini bir kez daha belirtelim.

PEKİ YA PİLİ NASIL?

Her kulaklıkta 37mAh pil bulunuyor. Taşıma ve şarj kutusunda da 410mAh pil var. Tek şarj ile kulaklıkların 3 saat civarı deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Tabii kutuya takarak şarj edebiliyorsunuz ve kutunun piliyle birlikte toplamda 12 saat civarı bir kullanım mümkün oluyor.

SONUÇ

Burada şunları da göz önünde bulundurmak gerekli: Genellikle müzik mi dinliyor, yoksa arama mı yapıyorsunuz. Öte yandan aktif gürültü engelleme modunu açacak mısınız, yoksa açmayacak mısınız? Bu tip detaylar pil ömründe değişkenliklere yol açacaktır.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Oppo'dan işlemciler için resmi açıklama!Oppo'dan işlemciler için resmi açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı haber! 'Kalbim sızlıyor'

Acı haber! 'Kalbim sızlıyor'

Vali'yi isyan ettiren görüntü! 'Su bedava gelmiyor'

Vali'yi isyan ettiren görüntü! 'Su bedava gelmiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 41 ilin valisi değişti

TBMM'de ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga

TBMM'de ortalık karıştı! Yumruk yumruğa kavga

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Dağıtılmaya başlandı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

PES‘cileri sevindiren haber geldi

PES‘cileri sevindiren haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung navigasyon desteği sanal dünyaya taşınıyor

Samsung navigasyonu gözlüğünüzde canlandıracak!

Oppo işlemciler için resmi bir açıklama yapıldı

Oppo'dan işlemciler için resmi açıklama!

Apple iOS 13.6 beta ile hastalık belirtilerinizi analiz edecek!

Hastalık belirtiniz varsa Apple'a sorabilirsiniz! Bakın nasıl...

Elon Musk Tesla ile minibüs üretecek!

Elon Musk'ın yeni projesi belli oldu!

Samsung Galaxy Note 20'de düz ekran kullanabilir! Peki neden?

Samsung'un yeni telefonunun ekranı eskilerden çok farklı!

Mavi mavi masmavi: Twitter ikinci mavi tik dönemine başlıyor!

Aniden durmuştu, tekrar başlıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.