Huawei FreeBuds 3i kablosuz kulaklık incelemesi!

Ürün, yanlardan yumuşatılmış, oval tasarımda, parlak yüzeyli bir kutuyla geliyor. 51 gram ağırlıktaki bu kutu, hem kulaklıkları taşıma hem de şarj etme görevini üstleniyor. Ufak bir cepte dahi rahatlıkla taşınabiliyor ve mıknatıslı yapısı sayesinde rahatlıkla açılıp kulaklıklar alınabiliyor.
Ürünün seramik beyazı rengi gerçekten çok hoş. Sade ve göze hoş gelen bir yapısı var. Her bir kulaklık 5.5 gram ağırlıkta ve kulakta tutuş hissi de gayet başarılı. İsterseniz pakette yer alan farklı boyutlardaki 4 silikon başlığı da deneyebilir, size en uygununu kullanabilirsiniz.
Öncelikle içinde kulaklıkların da bulunduğu kutuyu şarj ediyor ve ardından kutunun kapağını açıyorsunuz. Sonra eşleştirmek istediğiniz akıllı telefonun Bluetooth özelliğini açıyor ve listedeki FreeBuds 3i seçeneğini işaretleyerek kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
Huawei FreeBuds 3i kulaklıkların üzerinde herhangi bir fiziksel tuş yer almıyor. Bunun yerine iki kulaklıkta da dokunmatik mekanizmalara yer verilmiş ve başlıca görevleri var. Örneğin, ister sağ isterseniz de sol kulaklığa iki kez dokunarak gelen aramaları cevaplayabilir ya da müzik değiştirebilirsiniz. Yine ister sağ isterseniz de sol kulaklığa bir süre basılı tutarak aktif gürültü engelleme modunu açabilir veya kapatabilirsiniz.
Evet, bu kulaklıkların en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de aktif gürültü önleme modu. Bu mod sayesinde dış dünyayla iletişiminiz neredeyse tamamen kesiliyor. İster rüzgarlı bir ortamda olun, isterseniz de yoğun bir trafiğin ortasında. Yaptığınız telefon görüşmelerinde, sesiniz karşı tarafa gayet net ve gecikmesiz gidebiliyor. Arka plandaki sesler neredeyse hiç duyulmuyor.
Bu arada yaptığımız denemelerde, aktif gürültü modunu kapatarak da bazı aramalar gerçekleştirdik. Arka plandaki sesler biraz daha fazla duyuluyordu, ama yine de görüşmelerin ses kalitesine olumsuz etki edecek bir durum olmadı.
Tabii görüşmelerdeki net ses kalitesi için mikrofon sistemi de önemli. Huawei FreeBuds 3i’de ikisi dışa, bir tanesi de içe dönük olmak üzere 3 mikrofon yer alıyor ve bu mikrofonlar işini gerçekten iyi yapıyor.
Biraz da müzik tarafına geçelim isterseniz. Kulaklıklarda 10mm dinamik sürücüler kullanılmış. Bu sayede farklı türlerde müzikler dinlerken keyif alabiliyorsunuz. Genel olarak bass, tiz ve vokal dengesi güzel. Tabii çok yüksek seviye sesle müzik dinlememeniz gerektiğini bir kez daha belirtelim.
Her kulaklıkta 37mAh pil bulunuyor. Taşıma ve şarj kutusunda da 410mAh pil var. Tek şarj ile kulaklıkların 3 saat civarı deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Tabii kutuya takarak şarj edebiliyorsunuz ve kutunun piliyle birlikte toplamda 12 saat civarı bir kullanım mümkün oluyor.
Burada şunları da göz önünde bulundurmak gerekli: Genellikle müzik mi dinliyor, yoksa arama mı yapıyorsunuz. Öte yandan aktif gürültü engelleme modunu açacak mısınız, yoksa açmayacak mısınız? Bu tip detaylar pil ömründe değişkenliklere yol açacaktır.
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