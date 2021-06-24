Huawei FreeBuds 4 kablosuz kulaklık Türkiye'de! İşte FreeBuds 3'ün fiyatı

Huawei FreeBuds 4 kablosuz kulaklık modeli, geçtiğimiz ay Çin'de duyurulmuştu. Kulaklık, FreeBuds 3'ün üzerine birçok güncelleme getirmişti. Şimdi ise FreeBuds 4, yeni bir ülkeye daha adım attı; Türkiye'ye.

HUAWEI FREEBUDS 4 TÜRKİYE'YE GELDİ! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Huawei FreeBuds 4'ün fiyatına geçmeden önce, kulaklığın özelliklerinden bahsedelim. FreeBuds 4, Open-fit Aktif Gürültü Önleme özelliği sunuyor. Kulaklık, 14,3 mm dinamik ses sürücüleri ile birlikte geliyor. Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanan FreeBuds 4, yeni oyun ses kodlama teknolojisi ile gecikmeyi 90 ms'e kadar indirebiliyor. Dokunmatik kontrollere destek veren kulaklık, pil ömrüyle de dikkat çekiyor.

Huawei'nin iddiasına göre FreeBuds 4, aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi kapalıyken 4 saat, açıkken ise 2,5 saat müzik çalma süresi vadediyor. Kulaklık, ANC açıkken şarj kutusu ile birlikte 14 saate kadar müzik çalabiliyor. ANC kapatıldığında ise şarj kutusu ile birlikte bu süre 22 saate kadar çıkıyor. 15 dakikalık hızlı şarj, 2.5 saatlik müzik çalmaya izin veriyor.

İŞTE HUAWEI FREEBUDS 4'ÜN FİYATI

Huawei FreeBuds 4, Huawei Online Mağaza'da 1.399 TL'den ön satışa çıkmış durumda. Kulaklığın beyaz ve gümüş renk seçenekleri bulunuyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: MATEPAD 11

Huawei, FreeBuds 4'ün yanı sıra Türkiye'de pazara sunulan ilk HarmonyOS işletim sistemi ile çalışan cihaz MatePad 11'i de satışa sundu. 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan MatePad 11, Huawei Online Mağaza'da M-Pencil ve klavye ile birlikte 4.999 TL'den ön satışta bulunuyor. Ayrıca HarmonyOS'lu Watch 3 ve Watch 3 Pro da Türkiye'ye gelecek.

