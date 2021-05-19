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Huawei, FreeBuds 4'ü görücüye çıkardı! İşte kablosuz kulaklığın fiyatı ve özellikleri

19.05.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei, FreeBuds 4 kablosuz kulaklık modelini duyurdu. Çin'de görücüye çıkan FreeBuds 4, hibrit gürültü azaltma teknolojisine sahip.

Huawei, FreeBuds 4'ü görücüye çıkardı! İşte kablosuz kulaklığın fiyatı ve özellikleri

Huawei FreeBuds ailesi altında farklı niteliklere sahip kablosuz kulaklık modelleri üretiyor. FreeBuds 4i'yi geçtiğimiz dönemde Türkiye'de satışa sunan şirket, şimdi FreeBuds 4'ü lanse etti.

HUAWEI FREEBUDS 4'ÜN ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Huawei FreeBuds 4, yarı açık bir tasarıma sahip. 25dB'e kadar hibrit aktif gürültü azaltma sunan FreeBuds 4, 14,3 mm dinamik ses sürücüler ile geliyor. Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanan FreeBuds 4, oyunlarda 90 ms gecikme sunuyor. Kirin A1 yongasından güç alan kulaklık, dokunmatik kontrollere de destek veriyor.

FreeBuds 4 özellikleri

FreeBuds 4'ün pil ömrü de dikkat çekici olabilir. Çünkü kulaklık, aktif gürültü engelleme teknolojisi kapalıyken 4 saat, açıkken ise 2,5 saat dinleme süresi vadediyor. Kulaklık, 410 mAh'lik şarj kutusu ile birlikte 20 saate kadar kullanım sunabiliyor. Bu noktada kulaklığın IPX4 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.

FreeBuds 4

HUAWEI FREEBUDS 4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • Kirin A1 yongası
  • Bluetooth 5.2 bağlantısı
  • 14,3 mm dinamik sürücüler, Çift cihazla eşzamanlı Bluetooth bağlantısı
  • 25 dB'e kadar gürültü azaltma sunan 2 mikrofonlu Hibrit Aktif Gürültü Engelleme Teknolojisi
  • Oyun için 90 ms gecikme süresi
  • Dokunmatik kontrol desteği
  • Boyutlar: 41,4 x 16,8 x 18,5 mm (kulaklık başına); 58 x 21,2 mm (şarj kutusu); Ağırlık: 4,1 g (kulaklık başına), 38 g (şarj kutusu)
  • IPX4 dayanıklılık sertifikası
  • 30 mAh pil (kulaklık başına) ile 2,5 saat (ANC ile) / 4 saat (ANC olmadan) dinleme süresi
  • 410 mAh pile sahip şarj çantası ile 14 saat (ANC ile) / 20 saat (ANC olmadan) oynatma
  • USB Type-C şarj girişi, şarj çantası için Qi kablosuz şarj desteği
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İŞTE FİYATI

Huawei FreeBuds 4 Çin'de, beyaz, gümüş ve kırmızı renklerde, 999 yuan (yaklaşık 155 dolar) fiyatla satılacak. Kulaklığın Türkiye'deki satış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.

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Huawei
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