Huawei, FreeBuds 4'ü görücüye çıkardı! İşte kablosuz kulaklığın fiyatı ve özellikleri

Huawei FreeBuds ailesi altında farklı niteliklere sahip kablosuz kulaklık modelleri üretiyor. FreeBuds 4i'yi geçtiğimiz dönemde Türkiye'de satışa sunan şirket, şimdi FreeBuds 4'ü lanse etti.
Huawei FreeBuds 4, yarı açık bir tasarıma sahip. 25dB'e kadar hibrit aktif gürültü azaltma sunan FreeBuds 4, 14,3 mm dinamik ses sürücüler ile geliyor. Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanan FreeBuds 4, oyunlarda 90 ms gecikme sunuyor. Kirin A1 yongasından güç alan kulaklık, dokunmatik kontrollere de destek veriyor.
FreeBuds 4'ün pil ömrü de dikkat çekici olabilir. Çünkü kulaklık, aktif gürültü engelleme teknolojisi kapalıyken 4 saat, açıkken ise 2,5 saat dinleme süresi vadediyor. Kulaklık, 410 mAh'lik şarj kutusu ile birlikte 20 saate kadar kullanım sunabiliyor. Bu noktada kulaklığın IPX4 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.
Huawei FreeBuds 4 Çin'de, beyaz, gümüş ve kırmızı renklerde, 999 yuan (yaklaşık 155 dolar) fiyatla satılacak. Kulaklığın Türkiye'deki satış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.
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