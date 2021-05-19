Huawei, FreeBuds 4'ü görücüye çıkardı! İşte kablosuz kulaklığın fiyatı ve özellikleri

Huawei FreeBuds ailesi altında farklı niteliklere sahip kablosuz kulaklık modelleri üretiyor. FreeBuds 4i'yi geçtiğimiz dönemde Türkiye'de satışa sunan şirket, şimdi FreeBuds 4'ü lanse etti.

HUAWEI FREEBUDS 4'ÜN ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Huawei FreeBuds 4, yarı açık bir tasarıma sahip. 25dB'e kadar hibrit aktif gürültü azaltma sunan FreeBuds 4, 14,3 mm dinamik ses sürücüler ile geliyor. Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanan FreeBuds 4, oyunlarda 90 ms gecikme sunuyor. Kirin A1 yongasından güç alan kulaklık, dokunmatik kontrollere de destek veriyor.

FreeBuds 4'ün pil ömrü de dikkat çekici olabilir. Çünkü kulaklık, aktif gürültü engelleme teknolojisi kapalıyken 4 saat, açıkken ise 2,5 saat dinleme süresi vadediyor. Kulaklık, 410 mAh'lik şarj kutusu ile birlikte 20 saate kadar kullanım sunabiliyor. Bu noktada kulaklığın IPX4 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim.

HUAWEI FREEBUDS 4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kirin A1 yongası

Bluetooth 5.2 bağlantısı

14,3 mm dinamik sürücüler, Çift cihazla eşzamanlı Bluetooth bağlantısı

25 dB'e kadar gürültü azaltma sunan 2 mikrofonlu Hibrit Aktif Gürültü Engelleme Teknolojisi

Oyun için 90 ms gecikme süresi

Dokunmatik kontrol desteği

Boyutlar: 41,4 x 16,8 x 18,5 mm (kulaklık başına); 58 x 21,2 mm (şarj kutusu); Ağırlık: 4,1 g (kulaklık başına), 38 g (şarj kutusu)

IPX4 dayanıklılık sertifikası

30 mAh pil (kulaklık başına) ile 2,5 saat (ANC ile) / 4 saat (ANC olmadan) dinleme süresi

410 mAh pile sahip şarj çantası ile 14 saat (ANC ile) / 20 saat (ANC olmadan) oynatma

USB Type-C şarj girişi, şarj çantası için Qi kablosuz şarj desteği

İŞTE FİYATI

Huawei FreeBuds 4 Çin'de, beyaz, gümüş ve kırmızı renklerde, 999 yuan (yaklaşık 155 dolar) fiyatla satılacak. Kulaklığın Türkiye'deki satış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.

