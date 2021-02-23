Huawei FreeBuds 4i özellikleri ile neler sunuyor?

Huawei FreeBuds kulaklık serisi ile Apple'ın AirPods serisine, Samsung'un Galaxy Buds serisine doğrudan rakip oluyor. Daha önce Huawei FreeBuds Pro gibi ANC (Aktif Gürültü Engelleme) teknolojisine sahip bir kulaklığı piyasaya süren Çinli firma, şimdi ise Huawei FreeBuds 4i'yi görücüye çıkardı.

HUAWEİ FREEBUDS 4İ ÖZELLİKLERİ

FreeBuds 4i'nin özellikleri arasında pek tabii ki aktif gürültü engelleme teknolojisi bulunuyor. Bu sayede gürültüler engelleniyor ve ortam sesi neredeyse yok oluyor. Bluetooth 5.2 desteği bulunan FreeBuds 4i, çift dokunma veya uzun basma ile kontrol edilebiliyor. Sol veya sağ kulaklığa çift dokunarak, müzik duraklatılabiliyor veya devam ettirilebiliyor. Uzun basış yoluyla da Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve şeffaf mod etkinleştirilebiliyor veya devre dışı bırakılabiliyor.

Konu kablosuz kulaklıklar olduğunda en dikkat çeken nokta şüphesiz ki pil oluyor. Zira kullanıcılar kablosuz kulaklıkları tek bir şarj ile uzun bir süre kullanabilmek istiyor. Huawei FreeBuds 4i'nin kutusunda ise 215 mAh değerinde bir pil, kulaklıklarında ise 55 mAh değerinde piller bulunuyor. Huawei'nin iddiasına göre FreeBuds 4i ANC ile 7 saate kadar kullanım sunarken, ANC'siz 10 saate kadar kullanım sunabiliyor. Şarj kutusu ile birlikte bu süre 22 saate kadar çıkabiliyor.