Huawei FreeBuds Studio ve Huawei Gentle Monster Eyewear II Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri

Huawei Mate 40 ailesini tanıttığı etkinlikte sadece akıllı telefonlarını sergilemekle kalmadı. Huawei markalı diğer ürünler de bu etkinlikte görücüye çıktı. Bunlardan ikisi, Huawei FreeBuds Studio ve Huawei Gentle Monster Eyewear II idi. Huawei FreeBuds Studio, Apple'ın üreteceği söylenen ancak bir türlü tanıtılmayan kablosuz kulak üstü kulaklığının doğal bir rakibi olarak sahne aldı. Huawei Gentle Monster Eyewear II ise Huawei'nin akıllı gözlük ailesine kattığı yeni ürünü olarak üzerindeki sis perdesini kaldırdı. Huawei Mate 40 ailesinin tanıtılmasından sonra ise Huawei Türkiye, FreeBuds Studio ve Gentle Monster Eyewear II'yi Türkiye'ye getirme kararı verdi.

HUAWEİ FREEBUDS STUDİO ÖZELLİKLERİ

Huawei FreeBuds Studio'nun özellikleri ile başlayalım. Huawei'nin yeni nesil kablosuz kulak üstü kulaklığı beklendiği üzere 40 dB'e kadar aktif gürültü engelleme teknolojisini destekliyor. Kulaklığın arkasında ise Kirin A1 işlemcisi bulunuyor. 40 mm sürücülerle gelen Huawei FreeBuds Studio, 24bit / 96kHz yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Kulaklık, 6 adet mikrofonuyla birlikte telefon görüşmelerini mümkün kılıyor. Ayrıca Bluetooth 5.2 teknolojisi Huawei FreeBuds Studio kablosuz kulak üstü kulaklıkta karşımıza çıkıyor. Son olarak kulaklığın 7 mm'lik ince ve çelik bir gövdeye sahip olduğunu belirtelim.