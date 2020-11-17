Huawei FreeBuds Studio ve Huawei Gentle Monster Eyewear II Türkiye'de! İşte fiyatları ve özellikleri

Huawei Mate 40 ailesini tanıttığı etkinlikte sadece akıllı telefonlarını sergilemekle kalmadı. Huawei markalı diğer ürünler de bu etkinlikte görücüye çıktı. Bunlardan ikisi, Huawei FreeBuds Studio ve Huawei Gentle Monster Eyewear II idi. Huawei FreeBuds Studio, Apple'ın üreteceği söylenen ancak bir türlü tanıtılmayan kablosuz kulak üstü kulaklığının doğal bir rakibi olarak sahne aldı. Huawei Gentle Monster Eyewear II ise Huawei'nin akıllı gözlük ailesine kattığı yeni ürünü olarak üzerindeki sis perdesini kaldırdı. Huawei Mate 40 ailesinin tanıtılmasından sonra ise Huawei Türkiye, FreeBuds Studio ve Gentle Monster Eyewear II'yi Türkiye'ye getirme kararı verdi.
Huawei FreeBuds Studio'nun özellikleri ile başlayalım. Huawei'nin yeni nesil kablosuz kulak üstü kulaklığı beklendiği üzere 40 dB'e kadar aktif gürültü engelleme teknolojisini destekliyor. Kulaklığın arkasında ise Kirin A1 işlemcisi bulunuyor. 40 mm sürücülerle gelen Huawei FreeBuds Studio, 24bit / 96kHz yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Kulaklık, 6 adet mikrofonuyla birlikte telefon görüşmelerini mümkün kılıyor. Ayrıca Bluetooth 5.2 teknolojisi Huawei FreeBuds Studio kablosuz kulak üstü kulaklıkta karşımıza çıkıyor. Son olarak kulaklığın 7 mm'lik ince ve çelik bir gövdeye sahip olduğunu belirtelim.
Kablosuz kulak üstü kulaklığın en önemli detaylarından biri de pili. Huawei FreeBuds Studio'da iki adet 410 mAh pil kullanmış durumda. Bu piller Huawei'nin iddiasına göre 24 saate kadar kullanım ömrü sunabiliyor. 10 dakikalık şarj ise 5 saat müzik dinleyecek kadar enerji sağlıyor. Huawei FreeBuds Studio dokunmatik yüzeyi ile birçok kontrolü gerçekleştirebiliyor. Şimdi dilerseniz Huawei'nin akıllı gözlüğü Gentle Monster Eyewear II'ye geçelim.
Huawei Gentle Monster Eyewear II ise Gentle Monster'ın tasarımlarının bir örneği olarak öne çıkıyor. Ürün, akustik gizlilik özelliği sayesinde dışarıya ses sızıntısını tamamen engelleyebiliyor. Yarı-açık şekilde tasarlanan ince hoparlörler, stereo ses performansı sağlıyor. Güncellenen Akıllı Etkileşim işlevi ile Eyewear II, müzik dinleme, çağrı cevaplama ve sesli asistan gibi özelliklere de sahip.
Huawei FreeBuds Studio fiyatı ve Huawei Gentle Monster Eyewear II fiyatı Huawei Türkiye tarafından resmen açıklanmış durumda. Buna göre kablosuz kulak üstü kulaklık, Huawei Band 4 Pro ile birlikte 3.499 TL'den satışa sunuluyor. Huawei'nin akıllı gözlüğü ise 4.999 TL'den satışta olacak. İsteyen kullanıcılar Watch GT 2 Pro ile birlikte akıllı gözlüğü 6.899 TL'den satın alabilecek. Her iki ürünü aldıktan sonra yorum yazanlar, Huawei Band 3e'ye 1 TL karşılığında sahip olabilecek. Ön siparişte bulunan ürünler, 20 Kasım'da sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.
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