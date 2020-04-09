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Huawei Google'ın yerini Qwant ile dolduracak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2020 17:50 | Son Güncelleme

Huawei Google yerine kullanacağı arama motorunu Fransa'da buldu. Huawei, Fransız arama motoru Qwant ile iş birliği yaptı. Avrupa'da satışa çıkacak Huawei telefonlarda bundan böyle Qwant yer alacak.

Huawei Google'ın yerini Qwant ile dolduracak!

Huawei ile Google arasındaki kriz hala çözülmüş değil. Huawei tarafı da bu duruma yeni çözümler sunuyor. Daha önce kendi uygulama mağazası AppGallery'e sosyal medya platformlarının da ekleneceğini duyuran Huawei, geçtiğimiz aylarda da Google Play Hizmetleri'ne alternatif olarak Huawei Mobile Services'i (HMS) kullanıma sunmuştu. Firmanın yeni hedefi de arama motoru tarafındaydı. Zira, Google hizmetlerinin kullanılmadığı Huawei telefonlarında arama motoru alternatifi bulmak şarttı. Nitekim bu konuda müjde Fransa'dan geldi.

HUAWEİ QWANT İLE ANLAŞTI

Huawei Fransız arama motoru Qwant ile iş birliğine gittiğini açıkladı. Bundan böyle Avrupa'da Google yerine Qwant arama motoru Huawei akıllı telefonlarda yerini alacak. Yakında satışa sunulacak olan Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus gibi yeni Huawei modellerinde Qwant ön yüklü olarak gelecek. Peki diğer Huawei kullanıcıları ne yapacak?

QWANT

APPGALLERY YARDIMA KOŞACAK

Huawei diğer kullanıcıları için de bir çözüm yolu sundu. Buna göre Huawei akıllı telefon kullanıcıları, Huawei AppGallery'den Qwant uygulamasını indirip kolayca kullanabilecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Qwant Google AppGallery arama motoru Fransa

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