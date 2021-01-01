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Huawei HarmonyOS çok iddalı geliyor!

01.01.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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Huawei HarmonyOS çok iddalı geliyor!

Önümüzdeki yıl kullanıma sunulması beklenen Huawei Mobile’ın yeni işletim sistemi HarmonyOS ciddi anlamda 2021’e damga vurabilir.

Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Huawei son yıllarda zor günler geçiriyor. ABD’nin Çinli üretici üzerine kurduğu baskı pek çok kulvarda Huawei’nin önünü tıkadı. Fakat Çinli şirketi en çok zorlayan şey Google lisansının iptali oldu.

Bilindiği üzere artık Huawei cihazlarında Google servisleri yer almıyor. Doğal olarak bu durum da Huawei için ciddi bir sorun diyebiliriz. Çünkü kullanıcılar Google Play’in olmadığı bir telefonu almaya çok sıcak bakmıyorlar. Bu da bazı sorunları beraberinde getiriyor.

Huawei hali hazırda uygulama sorununu çözmek için App Gallery’i hizmete soktu. Huawei’nin kendi dijital mağazası ile sorunların önemli bir bölümü aşıldı.

İşin zor kısmını geride bırakan Çinli şirket artık kendi mobil işletim sistemini işleyişe koymaya hazırlanıyor. Huawei’nin yeni mobil işletim sistemi HarmonyOS, Android ve iOS’in ardından sektördeki en güçlü 3. isim olmaya çok yakın.

Elbette önemli olan bu mobil işletim sisteminin ne derece başarılı olabileceği. Mevcut şartlarda Android’e meydan okumak pek de kolay değil. Zaten HarmonyOS’in de hemen iOS ve Android’e rakip olması beklenmiyor.

Fakat Huawei gerçekten de işleyen bir sistem ortaya koyarsa zamanında Microsoft’un yapamadığını yaparak Android’e meydan okuyabilir.

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