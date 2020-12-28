Huawei HarmonyOS için geri sayıma geçti

Akıllı telefon pazarındaki markalardan biri olan Huawei sonunda Google ile olan bağını tamamen koparacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere son 1 yıldır satışa sunulan Huawei modellerinde Google servisleri yer almıyor.

Çinli üretici bu durumu lehine çevirebilmek için donanım tarafında olduğu gibi yazılım tarafında da atılımlar yapmaya başladı.

İlk etapta uygulama mağazası App Gallery’i kullanıma sunan Huawei sonrasında da Petal Search ve Petal Maps gibi hizmetler için adımlar attı.

Bu uygulamaların ardından sıra Huawei’nin kendi mobil işletim sistemine gelecek.

Huawei şu sıralar tamamen kendi mobil işletim sistemine odaklanmış durumda. Google ile tekrardan çalışmayı pek düşünmeyen Huawei aynı Apple gibi kendi ekosistemini kuracak.

HARMONYOS EMUI 11 GİBİ OLACAK

Elbette bu kolay olmayacak. Huawei bunun için EMUI 11 arayüzünü bir geçiş adımı olarak planlıyor. Yani bu arayüz HarmonyOS’un tasarımıyla benzer bir yapıya sahip olacak. Dolayısıyla EMUI 11 kullanan kullanıcılar HarmonyOS’a da kolayca alışabilecekler.

Bu bağlamda Çinli üretici kendi mobil işletim sistemine sahip ilk modelleri de 2021 yılında satışa sunmayı planlıyor. En azından son sızdırılan bilgiler bu yönde. Fakat bunların ne kadarının doğru olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

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