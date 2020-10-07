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Huawei HarmonyOS ile başarılı olacak mı?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.10.2020 11:59 | Son Güncelleme

Huawei yeni mobil işletim sistemi için geri sayıma geçmiş durumda. Peki Huawei HarmonyOS gerçekten başarılı olabilecek mi? İşte yanıtı.

Huawei HarmonyOS ile başarılı olacak mı?

Teknoloji sektörünü az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Huawei son yıllarda zor günler geçiriyor. ABD’nin Çinli üreticiye karşı uyguladığı yaptırımlar pek çok kulvarda Huawei’yi engelledi. Fakat Çinli şirketi en çok zorlayan şey Google lisansının iptali oldu.

Bilindiği üzere artık Huawei cihazlarında Google servisleri yer almıyor. Doğal olarak bu durum da Huawei için ciddi bir sorun diyebiliriz. Çünkü kullanıcılar Google Play’in olmadığı bir telefonu almaya çok sıcak bakmıyorlar. Bu da bazı sorunları beraberinde getiriyor.

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Huawei ise uygulama sorununu çözmek için App Gallery’i hizmete soktu. Huawei’nin kendi dijital mağazası ile sorunların bir bölümü aşıldı.

Çinli şirket artık kendi mobil işletim sistemini işleyişe koymaya hazırlanıyor. Huawei’nin yeni mobil işletim sistemi HarmonyOS, Android ve iOS’in ardından sektördeki 3. isim olacak gibi görünüyor.

Elbette önemli olan bu mobil işletim sisteminin ne derece başarılı olabileceği. Mevcut şartlarda Android’e meydan okumak pek de kolay değil. Daha önce birçok işletim sistemi Android'e rakip olmuştu. Zaten HarmonyOS’in de hemen iOS ve Android’e rakip olması beklenmiyor.

Fakat Huawei işleri sıkı tutarsa zamanında Microsoft’un yapamadığını yaparak Android’e meydan okuyabilir.

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