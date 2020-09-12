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Huawei HarmonyOS ile meydan okuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

Huawei yeni mobil işletim sistemi HarmonyOS ile Google’a meydan okumaya hazırlanıyor.

Huawei HarmonyOS ile meydan okuyor

Bilindiği üzere Huawei şu aralar kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Hatta yapılan son açıklamalara göre Çinli üreticinin bu işletim sistemini taşıyan ilk modelleri önümüzdeki yıl yani 2021’de kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Peki Huawei gerçekten kendi işletim sistemiyle başarılı olabilecek mi? Aslında bir mobil işletim sisteminin başarılı olmasının temel sırrı uygulama mağazası diyebiliriz. Eğer kullanıcı o mobil işletim sisteminde aradığı uygulamaları bulabiliyorsa sorun sıkıntı yok demektir.

Huawei şu anda AppGallery ile uygulama sıkıntısını çözmenin peşinde. Fakat herşeye rağmen Google Play ve App Store’dan çok gerideler. Eğer AppGallery tarafındaki sorunlar çözülürse HarmonyOS’in başarılı olmasının önünde bir engel yok.

Elbette şunu da unutmamak gerekiyor. Huawei kendi işletim sistemini yapsa da Google uygulamalarından mahrum kalmaya devam edecek. Bu da bazı sorunları beraberinde getirebilir. Tabi ki bu bizim tahminimiz.

Analistlerin tahmini ise Huawei’nin önümüzdeki yıl satışlarının büyük oranda düşeceği yönünde. Öyle ki Xiaomi’nin telefon satışlarının bile Huawei’yi geçeceği ön görülüyor. Bu da Huawei için ciddi risk diyebiliriz.

Eğer Çinli üretici kendi mobil işletim sistemini doğru bir şekilde desteklemeyi başarırsa zamanında Microsoft’un yapamadığını yaparak iOS ve Android’e rakip olabilir. Elbette bu kolay bir süreç olmayacaktır. Bakalım Huawei bu yolda başarılı olabilecek mi? Bunu zaman gösterecek.

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