Huawei HarmonyOS kullanıma sunuluyor

Bilindiği üzere Huawei uzun bir süredir kendi işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Eğer büyük bir aksilik yaşanmazsa 2020 bitmeden HarmonyOS kullanıcıların beğenisine sunulmuş olacak.

Huawei modellerinin bazılarında Google servisleri yer almıyor. Dolayısıyla bu durum Huawei’nin elini kolunu bağlamış durumda. Uzun bir süredir kendi uygulama mağazası üzerinde çalışmalarını sürdüren Çinli üretici, şimdi de kendi mobil işletim sistemi için kolları sıvadı.

HarmonyOS ismini taşıyacak olan işletim sistemi Huawei’nin son dönemde satışa sunduğu tüm modeller için kullanıma sunulacak. Yani Google servislerinin yer almadığı son dönemdeki tüm Huawei modelleri bu işletim sistemini kullanabilecekler. En azından sızdırılan son söylentiler bu yönde.

HUAWEİ HARMONYOS 2020 BİTMEDEN GELİYOR

Sızdırılan son raporlara göre Huawei yeni işletim sisteminin beta sürümünü 2020 bitmeden kullanıma sunacak. Dileyen kullanıcılar beta sürümü indirerek telefonlarına kurabilecekler. Böylece HarmonyOS’i kullanmaya başlayabilecekler.

Bu arada şunu da dipnot olarak belirtmemiz gerekiyor. Son 1 yıl içerisinde çıkmış olan hemen hemen tüm Huawei modelleri Google servislerinden yoksundu. Dolayısıyla tüm bu modellerin ilerleyen dönemde HarmonyOS güncellemesi alması bekleniyor.

Huawei'nin bu işletim sistemi konusunda çok iddialı olduğu söyleniyor. Elbette bunu zaman gösterecek. Bekleyip göreceğiz.

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