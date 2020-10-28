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Huawei HiCar Smart Screen için tanıtım videosu yayınladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.10.2020 16:35 | Son Güncelleme

Huawei, otomobillerde kullanılacak akıllı ekranı Huawei HiCar Smart Screen için tanıtım videosunu paylaştı. Huawei Weibo hesabından paylaşılan videoda, Huawei HiCart Smart Screen'in bazı özellikleri hakkında ipucu veriliyor. Ayrıca araç içi akıllı ekranın tasarımına dair birçok detay bizlere sunuluyor.

Huawei HiCar Smart Screen için bir süredir söylentiler var. Huawei'nin otomobillerde kullanılacak akıllı ekranının birçok akıllı ekrandan farklı özelliklere sahip olacağı iddia ediliyor. Bu iddiaların üzerinden çok geçmeden ise Huawei sürpriz bir paylaşım ile karşımıza çıkmış bulunuyor. Bu paylaşım, Huawei HiCar Smart Screen isminin verildiği akıllı ekranın tanıtım videosundan oluşuyor.

İŞTE HUAWEİ HİCAR SMART SCREEN'İN TANITIM VİDEOSU

Huawei Weibo hesabı üzerinden yayınlanan videoda, Huawei HiCar akıllı ekranın araç kamerasına ek olarak, bir ön kameraya da sahip olduğunu görmek mümkün. Ayrıca hoparlörle desteklenen HiCar Smart Screen'in bir tablete benzediği dikkatlerden kaçmıyor. Standıyla birlikte Huawei HiCar küçük bir akıllı TV gibi görünüyor. Muhtemelen akıllı ekranın büyüklüğü de bir tablet kadar.

HUAWEİ'NİN AKILLI EKRANI NELER SUNACAK?

Huawei HiCar Smart Screen'den beklentiler, Huawei'nin geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS 2.0 ile gelmesi yönünde. Böylece akıllı ekranın, otomobillerde telefonla konuşma, görüntülü konuşma, müzik dinleme ve video izleme gibi akıllı telefonlardan aşina olduğumuz birçok özelliği sunacağı düşünülüyor. Huawei'nin paylaştığı videoya göre Huawei HiCar Smart Screen hakkındaki tüm bilinmeyenleri 30 Ekim'deki duyuru ile öğrenebileceğiz.

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