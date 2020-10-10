Huawei Honor’ın satışına onay verdi

Akıllı telefon pazarını az çok takip edenlerin de bildiği üzere ABD uzun bir süredir Çin’in önde gelen üreticilerinden Huawei’nin önünü tıkamaya çalışıyor.

Şimdiye kadar Huawei’nin üzerine pek çok hamle yapıldı. Hali hazırda Çinli şirket hiçbir ABD merkezli şirketle ticari ilişkiler kuramıyor. Hatta ABD işleri bir adım daha ileri taşıyarak küresel anlamda tekel olan şirketlerin de Huawei’yle ticari ilişkiler kurmasını engelledi.

Bu yasaklar ister istemez Huawei’nin yan kuruluşlarından biri olan Honor’ı da etkiledi. Son dönemin en hızlı büyüyen üreticilerinden biri olan Honor, gelen yaptırımlar karşısında hayli darbe aldı.

Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Ming Chi Kuo geçtiğimiz günlerde önemli bir iddia ortaya attı. Kuo’nun iddiasına göre Huawei’nin Honor’ı satması an meselesi. Buradaki satışın temel nedeni ise Honor’ı yaptırımların dışına çıkarmak.

Yoksa Huawei’nin maddi bir sıkıntısı söz konusu değil. Lakin Honor el değiştirdiğinde Huawe’nin yüzünden maruz kaldığı yaptırımların dışında kalacak. En azından genel düşünce eğilimi bu yönde.

Bu sayede Honor’ın akıllı telefon pazarındaki serüveni de güçlü bir şekilde devam edecek. Elbette hali hazırda Huawei ya da Honor’dan konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil. Yine de bekleyip göreceğiz.

ABD dev teknoloji firması istemiyor

