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Huawei ile Qualcomm arasındaki buzlar eriyor

24.11.2020 12:07 | Son Güncelleme:
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Huawei ile Qualcomm arasındaki buzlar eriyor

Giriş seviyesi Huawei Enjoy 20e modelinde Snapdragon yonga setinin kullanılacağı söyleniyor. İşte detaylar.

Amerika Birleşik Devletleri, Huawei’ye bazı yaptırımlar uyguladı. Hatta bu süreçte Huawei Honor’u satmak zorunda kaldı. Yine de Çinli şirket için bazı umut vaat edici haberler gelmeye devam ediyor. Nitekim bu hafta Qualcomm, ABD makamlarından bir lisans aldığını ve Huawei’ye yonga tedariği için yeşil ışık yaktığını resmen doğruladı.

Qualcomm, Huawei’ye bazı ürünleri tedarik etmek için lisanslara sahip olduğunu resmi olarak onayladı.
Ancak son rapor, Qualcomm’un tüm yongaları Huawei’ye tedarik edemediğini gösteriyor. Akıllı telefon çipleri için şirket, Huawei’ye 4G’nin üzerinde çip tedarik edemiyor. “Daily Business News” de yer alan bir habere göre, Qualcomm raporları resmi olarak doğruladı. Şirketin sözcüsü, “Bazı 4G ürünleri de dahil olmak üzere bazı ürünler için (Huawei’ye) lisanslar aldık” dedi.

Doğru, yalnızca 4G destekli işlemcilerden bahsediyoruz; Huawei'nin Qualcomm 4G çiplerini satın almayı kabul edeceği düşünülüyor.

HUAWEİ ENJOY 20e ORTAKLIĞIN İLK MEYVESİ OLABİLİR

Bu anlaşma ile Huawei Enjoy 20e modelinde Snapdragon 460 yonga seti kullanılabilecek. Snapdragon 460, 11 nanometre işlem teknolojisi kullanılarak oluşturulan Qualcomm’un oldukça yeni yonga setidir. SD 460 en yüksek frekansı 1,8 GHz olan sekiz Kryo 240 işlemci çekirdeğine ve bir Adreno 610 grafik birimine sahip.

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Huawei Enjoy 20e’nin 4/6 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 10W şarj gücüne sahip 5000 mAh pil ve HD + ekran sunacağı tahmin ediliyor. Cihaz, bütçeye uygun bir akıllı telefon için plastik kasayla gelecek gibi görünüyor. Huawei Enjoy 20e’nin fiyat etiketi 183 dolardan başlayabilir.

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