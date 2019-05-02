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Huawei ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

Huawei, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 39 artışla 179,7 milyar Çin yuanı gelire ulaştı

İSTANBUL (AA) - Huawei, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 39 artışla 179,7 milyar Çin yuanı gelir elde etti.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2019 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Şirketin ilk çeyrekteki net kâr marjı geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek yüzde 8 seviyelerine ulaştı. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 39 artışla 179,7 milyar Çin yuanı gelir elde etti.

Huawei, bilişim teknolojileri altyapısına ve akıllı cihazlara odaklanmaya devam ederek 2019 yılında da operasyonlarının verimliliğini ve kalitesini artırmaya devam ediyor. 2019 yılının dünya çapında 5G'nin öne çıktığı bir yıl olması bekleniyor. Huawei şu ana kadar, 5G özelinde global düzeyde 40 ticari sözleşme imzaladı ve dünya genelindeki pazarlara 70 binden fazla 5G baz istasyonu sevkiyatı gerçekleştirdi.

Huawei Enterprise, 2019 yılının ilk çeyreğinde Dijital Platform ve yeni "Huawei Inside" stratejisini hayata geçirdi. Huawei Enterprise, dünyanın ilk 5G etkin Wi-Fi 6 erişim noktasını da kurarak 2019’un ilk çeyreğinden itibaren dünya çapındaki tüm şirketlerden daha fazla Wi-Fi 6 ürününün satışını gerçekleştirdi.

- 59 milyon akıllı telefon sevkiyatı

Huawei'nin Tüketici Elektroniği Grubu, yenilikçi ürünleri ile tüketiciler için değer oluşturmaya devam ediyor. Temel stratejisi tüm senaryolarda tüketicilere akıllı bir deneyim sunmak olan Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, 2019 yılının ilk çeyreğinde 59 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi.

PC, giyilebilir bilgisayar ve akıllı ev gibi diğer iş segmentlerinde Huawei, lider, yenilikçi ürünleri ve üstün kullanıcı deneyimi sayesinde küresel tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Huawei Bulut Bilişim İş Birimi, mümkün olan en iyi hibrit bulut sistemini oluşturmayı hedefleyerek endüstriler için yapay zeka çözümlerini bu dönemde hayata geçirdi.

Huawei Bulut Bilişim İş Birimi, 1 milyondan fazla profesyonel tarafından tercih ediliyor. Huawei Bulut Bilişim İş Birimi, ilk çeyrekte Singapur'da "HUAWEI CLOUD AI" modelini pazara sunarak çalışmalarına başlamıştı. HUAWEI CLOUD one-stop-shop AI geliştirme platformu ModelArts ise hem görüntü sınıflandırma eğitiminde hem de Stanford DAWNBench derin öğrenme yarışmasında birincilik elde etmeyi başardı.

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