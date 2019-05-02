Huawei ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Huawei, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 39 artışla 179,7 milyar Çin yuanı gelir elde etti.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2019 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Şirketin ilk çeyrekteki net kâr marjı geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek yüzde 8 seviyelerine ulaştı. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 39 artışla 179,7 milyar Çin yuanı gelir elde etti.

Huawei, bilişim teknolojileri altyapısına ve akıllı cihazlara odaklanmaya devam ederek 2019 yılında da operasyonlarının verimliliğini ve kalitesini artırmaya devam ediyor. 2019 yılının dünya çapında 5G'nin öne çıktığı bir yıl olması bekleniyor. Huawei şu ana kadar, 5G özelinde global düzeyde 40 ticari sözleşme imzaladı ve dünya genelindeki pazarlara 70 binden fazla 5G baz istasyonu sevkiyatı gerçekleştirdi.

Huawei Enterprise, 2019 yılının ilk çeyreğinde Dijital Platform ve yeni "Huawei Inside" stratejisini hayata geçirdi. Huawei Enterprise, dünyanın ilk 5G etkin Wi-Fi 6 erişim noktasını da kurarak 2019’un ilk çeyreğinden itibaren dünya çapındaki tüm şirketlerden daha fazla Wi-Fi 6 ürününün satışını gerçekleştirdi.