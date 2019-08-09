Huawei Kendi İşletim Sistemi Harmony OS'un Duyurusunu Yaptı

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve mobil teknolojileri üreticisi şirketi Huawei, kendi geliştirdiği işletim sisteminin duyurusunu yaptı. Akıllı telefon ve cihazlar için Android işletim sisteminin geliştiricisi Google şirketi Amerika’nın yaptırım kararları çerçevesinde artık Huawei şirketine yazılım desteği vermeyeceğini duyurmuştu.

Huawei Tüketici Faaliyetleri Grubu Başkanı Richard Yu düzenlenen tanıtım toplantısında yeni geliştirilen ve Harmony OS adı verilen sistemler ilgili olarak “Harmony OS, Android ve iOS’tan tamamen farklı” açıklamasını yaptı.

Yazılım geliştiricileri konferansında konuşan Yu, “Bir kez uygulamanızı geliştirdikten sonra onu farklı cihazlara yükleyebilirsiniz” dedi.

Yeni işletim sistemi Harmony OS’yi kullanan ilk cihazlar Cumartesi günü itibariyle tanıtılacak. Huawei akıllı telefon cihazları geçiş döneminde bir süre daha Android işletim sistemi kullanmaya devam edecekler.

Öte yandan şirket Amerika’nın aldığı yaptırım kararı nedeniyle satışlarında düşüler olacağını da belirtiyor. Huawei şayet yaptırımlar olmasaydı bu yıl 300 milyon akıllı telefon satmayı planladığını ifade ediyor.

