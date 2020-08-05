Huawei Kirin 1020 mi yoksa Apple A14 Bionic mi?

Yonga seti savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Halihazırda kullanımda olan en iyi ve en güçlü yonga setleri 7nm üretim teknolojisi ile geliştiriliyor. Bilindiği üzere söz konusu yongalar olduğunda boyut küçüldükçe güç tüketimi azalıyor. Buna rağmen performans artıyor. Yani basit bir ters orantı söz konusu.

5 NM İŞLEMCİLER HUAWEİ VE APPLE'DAN ÇIKACAK

Önümüzdeki sene satışa sunulacak olan yeni amiral gemisi modellerinde 5nm üretim süreci ile geliştirilen yonga setleri kullanılacak. Hali hazırda 5nm üretim sürecine geçeceğini resmi bir şekilde açıklayan şirket sayısı ise yalnızca iki. Huawei ve Apple.

Apple bu senenin son çeyreğinde satışa sunacağı yeni modellerinde A14 Bionic yonga setini kullanacak. Huawei ise önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni Mate serisi modellerinde Kirin 1020 yongasını kullanacak.

GEÇMİŞ APPLE A14'Ü İŞARET EDİYOR

Hangi yonga setinin daha iyi olduğunu ise yapılacak olan performans testleri gösterecek. Lakin geçmişe baktığımızda büyük bir sürpriz yaşanmazsa yine Apple imzası taşıyan A14’ün daha iyi bir performans sergileyeceğini söyleyebiliriz.

Böyle bakıldığında Apple tarafından geliştirilen yonga setinin performansı ile doğru orantılı olarak daha pahalı olduğunu düşünebilirsiniz. Lakin sızdırılan son raporlara göre Huawei’nin geliştirdiği Kirin 1020 yonga setinin üretim maliyeti A14 Bionic’e oranla çok daha fazla.

Bunun nedeni ise şimdilik bilinmiyor.

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