Huawei Kirin 980’i duyurmak üzere

Eskimeye yüz tutan Kirin 970’in halefi yolda! Tartışmasız 2018’in en güçlü çipsetlerinden olacak olan 980, ilk olarak Mate 20 ailesinde kullanılacak ve bazı özellikleri uzun süredir biliniyor. Yongasetinin yeni detayları şimdi bizzat şirketin CEO’su Richard Yu tarafından paylaşıldı.
IFA 2018’de tanıtılması beklenen Kirin’in, daha önce beklendiği gibi 7nm teknolojisine sahip olacağı doğrulandı. Bu bağlamda yongaseti dünyanın ilk ticari 7nm işlemcisini taşıyacak.
Ekim ayında tanıtılacak olan Mate 20 serisiyle ilk kez karşımıza çıkacağı da kesinleşen çipsetin selefi Kirin 970’e göre %20 daha performanslı ve %40 daha enerji verimli olacağı düşünülüyor. Çekirdek hızları da 2.8 GHz’e kadar çıkabilecek.
Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Lite olmak üzere toplamda üç telefonunu ekim ayında sahneye çıkaracak olan Çinli şirket, Mate 20 ve Pro‘da Kirin 980’e yer verirken, Lite modelde Kirin 710’u tercih edecek.
Haklarında hala az şey bildiğimiz ailenin farklı ekran boyutları, farklı kamera çözümleri ve kısmen farklı teknik özellikleri bulunacak. Tasarımsal açıdan benzer nokta ise hepsinin çentiğe sahip olması olacak.
ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!
Yunanistan'dan darbeci askerler hakkında skandal karar: İltica hakkı verdiler!
Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!
TSK'dan son dakika açıklaması!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum