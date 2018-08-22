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Huawei Kirin 980’i duyurmak üzere

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.08.2018 08:25 | Son Güncelleme

Huawei’nin sonraki nesil amiral gemisi yongaseti Kirin 980’in, 7nm teknolojisine sahip olacağı resmen doğrulandı. İlk kez Mate 20 ailesinden yer alacak.

Huawei Kirin 980’i duyurmak üzere

Eskimeye yüz tutan Kirin 970’in halefi yolda! Tartışmasız 2018’in en güçlü çipsetlerinden olacak olan 980, ilk olarak Mate 20 ailesinde kullanılacak ve bazı özellikleri uzun süredir biliniyor. Yongasetinin yeni detayları şimdi bizzat şirketin CEO’su Richard Yu tarafından paylaşıldı.

IFA 2018’de tanıtılması beklenen Kirin’in, daha önce beklendiği gibi 7nm teknolojisine sahip olacağı doğrulandı. Bu bağlamda yongaseti dünyanın ilk ticari 7nm işlemcisini taşıyacak.

Ekim ayında tanıtılacak olan Mate 20 serisiyle ilk kez karşımıza çıkacağı da kesinleşen çipsetin selefi Kirin 970’e göre %20 daha performanslı ve %40 daha enerji verimli olacağı düşünülüyor. Çekirdek hızları da 2.8 GHz’e kadar çıkabilecek.

Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 Lite olmak üzere toplamda üç telefonunu ekim ayında sahneye çıkaracak olan Çinli şirket, Mate 20 ve Pro‘da Kirin 980’e yer verirken, Lite modelde Kirin 710’u tercih edecek.

Haklarında hala az şey bildiğimiz ailenin farklı ekran boyutları, farklı kamera çözümleri ve kısmen farklı teknik özellikleri bulunacak. Tasarımsal açıdan benzer nokta ise hepsinin çentiğe sahip olması olacak.

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Huawei Huawei Mate 20

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