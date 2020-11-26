Huawei LG ve Samsung ile görüşmeye başladı iddiası

Kısa süre önce yan kuruluşu Honor’ı elden çıkartan Huawei, şimdi de ekran tarafında önemli bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Çinli üretici şimdiye kadar OLED ekran kullandığı modellerinde BOE ile çalışmıştı.

Bilmeyenler için hatırlatalım. BOE Çin’in en büyük OLED ekran üreticisi. Hatta bir dönem Apple da BOE ekranlarını kullanmak için bu şirketle görüşmüş fakat BOE ekranlarının Apple kriterlerini karşılamadığı iddia edilmişti.

HUAWEİ P50 İÇİN GÜNEY KORELİ FİRMALARIN KAPISINI ÇALDI MI?

Görünen o ki Huawei de önümüzdeki dönemde ekran tarafında BOE ile iş birliğine kısıtlama getirecek. Zira sızdırılan bilgilere göre Çinli üretici P50 modelinde kullanacağı ekranlar için iki Güney Koreli şirketin kapısını çalmış durumda.

Çin kaynaklı iddialara göre Huawei önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli için nabız yokluyor.

Normalde amiral gemisi modellerinde BOE ekranı kullanan Huawei’nin P50 modellerinde LG ya da Samsung ekranlarını tercih edeceği belirtiliyor.

Her ne kadar bu söylentiler iddiadan ibaret olsa da Huawei’nin BOE’den vazgeçmiş olması biraz enteresan. Üstelik Samsung ve LG ekranları BOE’ye göre daha pahalı. Huawei’nin mevcut darboğazda daha pahalı OLED ekranları tercih ediyor olması gerçekten ilginç görünüyor. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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