Çin'in yükselen yıldızları arasında bulunan Huawei, dün gerçekleştirilen etkinlik kapsamında duyurduğu Mate 20 ailesinden sonra Mate 10 kullanıcılarını da unutmadı.
Mate 10 kullanıcıları için gelen güncelleme ile beraber artık telefon Pie desteğine de kavuşmuş oldu. Honor akıllı telefonlarını işin içine katmazsak Mate 10, P20 Pro ve Mate 10 Pro’dan sonra Pie güncellemesini alan üçüncü model olacak.
Peki Android 9 Pie güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor? Android 9.0 Pie işletim sistemi, iPhone X'dakine benzer bir çubuk ekliyor. Kullanımı pratikleştirmek adına eklenen sanal buton sayesinde çeşitli parmak hareketleriyle son kullanılan uygulamalar kısmına ve uygulamalar menüsüne ulaşabilmek mümkün.
Huawei Mate 10 kullanıcılarına Pie müjdesi!
Bunun için parmağınızı aşağıdan yukarı kaydırdığınız zaman son kullanılan uygulamalar sayfasına ulaşabilir, parmağınızı tekrar yukarı kaydırdığınız zaman ise uygulamaların yer aldığı sayfaya erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca parmağınızı sağa sola kaydırarak uygulamalar arasında geçiş yapabilmek de mümkün.
Google yapay zeka destekli adaptif batarya teknolojisiyle birlikte, akıllı telefonkullanıcıların en büyük problemine çözüm getiriyor.
Temelinde makine öğrenme algoritmaları yatan adaptif batarya teknolojisi, kısa bir öğrenme sürecinin ardından kullanıcısının günün geri kalanında kullanmayacağını tahmin ettiği uygulamaların arka plan çalışmalarını kısıtlayarak pil ömründen %30 tasarruf sağlıyor.
Kaynak: Teknolojioku
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