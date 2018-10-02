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Huawei Mate 10 Pro güncellendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2018 08:30 | Son Güncelleme

Huawei, geçtiğimiz sene satışa sunduğu Mate 10 Pro için merakla beklenen Android güncellemesini nihayet yayınladı. İşte Huawei Mate 10 Pro Android 9 güncellemesi hakkındaki detaylar.

Huawei Mate 10 Pro güncellendi

Akıllı telefon sektöründe kıyasıya bir rekabet mevcut. Fakat bu rekabetin Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar arasında çok daha üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Keza iOS kullanmak isteyenlerin, Apple’ın dışında bir alternatifi olmadığı için, Cupertino merkezli şirket, rakiplerine oranla rekabet konusunda daha rahat.

Android tarafında ise üreticilerin, kullanıcıları kendi tarafına çekebilmek için daha fazla enerji harcamaları gerekiyor. Şık ve güçlü cihazların yanı sıra, yazılım tarafında da kullanıcıları memnun etmeleri şart.

Nitekim Android tarafında dünyanın 2 numarası olan Huawei, yazılım tarafında kullanıcılarını memnun etmeyi başaran nadir isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Android güncellemeleri konusunda da kullanıcılarını üzmeyen Çinli üretici, son olarak Huawei Mate 10 Pro modeli için Android Pie güncellemesini yayınladı.

Bölgesel bazda yayınlanmaya başlayan güncelleme, şimdilik sınırlı sayıdaki Huawei Mate 10 Pro modeline gelmiş durumda. Çinli üretici Android Pie güncellemesini BLA-L09 ve BLA-L29 modelleri için serbest bıraktı.

BLA-L09C432E4R1P8B108 ve BLA-L29C432E4R1P8B108 sürüm numaralarıyla gelen Huawei Mate 10 Android 9 güncellemesi 2.2GB yer kaplıyor. Daha doğrusu, bu güncellemeyi telefonunuza indirebilmek için dahili depolama alanında 2.2GB boş yere ihtiyacınız var.

Güncellemenin bir ay içerisinde global ölçekteki tüm Mate 10 Pro cihazlarına ulaşması bekleniyor.

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