Huawei Mate 10 Pro güncellendi

Akıllı telefon sektöründe kıyasıya bir rekabet mevcut. Fakat bu rekabetin Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar arasında çok daha üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Keza iOS kullanmak isteyenlerin, Apple’ın dışında bir alternatifi olmadığı için, Cupertino merkezli şirket, rakiplerine oranla rekabet konusunda daha rahat.

Android tarafında ise üreticilerin, kullanıcıları kendi tarafına çekebilmek için daha fazla enerji harcamaları gerekiyor. Şık ve güçlü cihazların yanı sıra, yazılım tarafında da kullanıcıları memnun etmeleri şart.

Nitekim Android tarafında dünyanın 2 numarası olan Huawei, yazılım tarafında kullanıcılarını memnun etmeyi başaran nadir isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Android güncellemeleri konusunda da kullanıcılarını üzmeyen Çinli üretici, son olarak Huawei Mate 10 Pro modeli için Android Pie güncellemesini yayınladı.

Bölgesel bazda yayınlanmaya başlayan güncelleme, şimdilik sınırlı sayıdaki Huawei Mate 10 Pro modeline gelmiş durumda. Çinli üretici Android Pie güncellemesini BLA-L09 ve BLA-L29 modelleri için serbest bıraktı.