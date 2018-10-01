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Huawei Mate 10 Pro modeline Android 9 Pie geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2018 16:10 | Son Güncelleme

Çinli üreticinin amiral gemisi modellerinden olan Huawei Mate 10 Pro telefonuna Android 9 Pie güncellemesi geleceği açıklandı.

Huawei Mate 10 Pro modeline Android 9 Pie geliyor!

Kısa süre sonra yeni modelinin tanıtılması beklenen Huawei Mate 10 Pro modeline Android 9 Pie güncellemesi geliyor. 16 Ekim'de Londra'da tanıtılacak Mate 20 ve Mate 20 Pro öncesinde gelen müjde telefonun sahiplerini sevindirdi.
Huawei Mate 10 Pro modeline Android 9 Pie geliyor!

Ağırlıklı olarak Avrupa'da satılan BLA-L09 ve BLA-L29 kodle Mate 10 Pro modellerine gelen Android 9 Pie güncellemesi EMUI 9.0 arayüzü ile geliyor. Yaklaşık 2.2 GB yer kaplayan güncellemenin hangi ülkelerde verildiği şimdilik bilinmiyor.

Yeni güncelleme ile Yapay Zeka destekli Gelişmiş Pil özelliği, çentik desteği, Adaptif Parlaklık ve bazı yenilikler telefona getiriliyor. Ayrıca yeni arayüz GPU Turbo 2.0 sürümünü destekliyor. Yeni güncellemenin BLA-L09C432E4R1P8B108 ve BLA-L29C432E4R1P8B108 kodlu sürüm numaralarıyla kullanıcılara sunulduğunu belirtelim.

Bu yeni güncellemenin Türkiye'de de verilip verilmeyeceği tam olarak bilinmiyor. Ancak telefonlarına hızlı güncelleme vermesiyle bilinen Huawei'nin bu yeni güncellemeyi Türkiye pazarındaki modellere de sunması bekleniyor.
Huawei Mate 10 Pro teknik özellikleri

Huawei Kirin 970 işlemci
Mali G72MP12 GPU
6 GB RAM
128 GB depolama
6 inç AMOLED 1080 x 2160 piksel ekran
Arka kamera 12 Megapiksel RGB + 20 Megapiksel Monochrome – f/1.6 – OIS
Ön kamera 8 Megapiksel f/2.0
Android 8.0 Oreo + EMUI 8.0
4000 mAh pil

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 10 Pro android 9 pie

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