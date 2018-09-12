Huawei Mate 20, 16 Ekim’de tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Huawei yeni akıllı telefonu Mate 20’nin tanıtım tarihini IFA’da duyurdu. Mate 20’nin 16 Ekim’de Londra’da düzenlenecek etkinlikle resmen tanıtılacağı duyuruldu. Huawei bugün de etkinlik için davetiyeleri göndermeye başladı. Bu davetiyeler telefonun tasarımı hakkında ilginç bir detayı ortaya çıkardı.

Huawei tarafından gönderilen bu davetiyelerde dikkat çeken ilk detay Kirin 980 yonga setine yapılan vurgu oluyor. Bildiğiniz gibi Mate 20 ve Mate 20 Pro, Kirin 980 kullanan ilk akıllı telefonlar olacak. Ayrıca yonga setinin görüntüdeki yeri de dikkat çekiyor. Çünkü arka panelin üst kısmında yer alan bu kare şeklindeki alana dikkat çekilmesi, bir süredir gündemde olan söylentileri doğrular nitelikte.

Hatırlayacağınız gibi bir süre önce sızdırılan görüntülerde Mate 20’nin kare şeklinde bir arka kamera tasarımına sahip olacağını göstermişti. Huawei’nin gönderdiği bu davetiyeler de telefonun bu farklı kamera tasarımını doğruluyor.

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