Huawei Mate 20, FaceID benzeri bir özellikle gelecek

Bilindiği üzere Huawei şu aralar yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Muhtemelen Huawei Mate 20, bu yılın son çeyreğinde raflardaki yerini almış olacak. Çinli üreticinin yeni nesil yonga setini taşıyacak olan Mate 20, tasarımsal anlamda ise P20 serisini andıracak.
Çinli teknoloji devi, bu yıl içerisinde tanıttığı üç boyutlu yüz tanıma teknolojisini de ilk defa Mate 20 serisinde kullanabilir. Keza geçtiğimiz gün sızdırılan bazı görseller de bu iddiaları doğrular nitelikte.
Yukarıdaki sızdırılan görsellerde de net bir şekilde görüldüğü üzere, ekranın üst orta kısmında yer alan çentik bölümünde, selfie kamerası haricinde bazı sensörler de yer alıyor. Bu sensörler çok büyük bir ihtimalle, Huawei Mate 20’de yer alacak olan 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisini temel bileşenleri.
Bilindiği üzere yüz tanıma teknolojisi son bir kaç yıldır akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılıyor. Fakat Apple geçtiğimiz yıl satışa sunduğu iPhone X ile bu teknolojiyi bir tık daha yukarı taşımış ve fark yaratmıştı.
Huawei ise kendi yüz tanıma teknolojisinin Apple’ın FaceID’sine oranla çok daha ileri teknoloji olduğunu açıklamış ve bunu belirli kısaslarla teknoloji severlere göstermişti.
Bakalım Huawei Mate 20’de kullanılacak olan üç boyutlu yüz tanıma teknolojisi kullanıcıları ne derece memnun edecek? Bekleyip göreceğiz.
KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek
Gazeteci Mehmet Barlas: Bu iş böyle giderse iPhone'u sadece FETÖ'cüler kullanacak
Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...
Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?
Türkiye iPhone için ne kadar para harcadı? İşte cevabı...
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Kendisini doktor olarak tanıtıp küçük kız çocukları taciz etti
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
300'den fazla insanı katletti! O yaşayan bir ölüm meleği
Öyle bir hastalığı var ki! Görenler 12 yaşında sanıyor ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum