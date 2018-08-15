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Huawei Mate 20, FaceID benzeri bir özellikle gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.08.2018 09:31 | Son Güncelleme

Huawei’nin önümüzdeki dönemde satışa sunacağı yeni amiral gemisi modeli hakkında bazı önemli detaylar ortaya çıktı. İşte Huawei Mate 20 hakkındaki son bilgiler.

Huawei Mate 20, FaceID benzeri bir özellikle gelecek

Bilindiği üzere Huawei şu aralar yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Muhtemelen Huawei Mate 20, bu yılın son çeyreğinde raflardaki yerini almış olacak. Çinli üreticinin yeni nesil yonga setini taşıyacak olan Mate 20, tasarımsal anlamda ise P20 serisini andıracak.

Çinli teknoloji devi, bu yıl içerisinde tanıttığı üç boyutlu yüz tanıma teknolojisini de ilk defa Mate 20 serisinde kullanabilir. Keza geçtiğimiz gün sızdırılan bazı görseller de bu iddiaları doğrular nitelikte.

Yukarıdaki sızdırılan görsellerde de net bir şekilde görüldüğü üzere, ekranın üst orta kısmında yer alan çentik bölümünde, selfie kamerası haricinde bazı sensörler de yer alıyor. Bu sensörler çok büyük bir ihtimalle, Huawei Mate 20’de yer alacak olan 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisini temel bileşenleri.

Bilindiği üzere yüz tanıma teknolojisi son bir kaç yıldır akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılıyor. Fakat Apple geçtiğimiz yıl satışa sunduğu iPhone X ile bu teknolojiyi bir tık daha yukarı taşımış ve fark yaratmıştı.

Huawei ise kendi yüz tanıma teknolojisinin Apple’ın FaceID’sine oranla çok daha ileri teknoloji olduğunu açıklamış ve bunu belirli kısaslarla teknoloji severlere göstermişti.

Bakalım Huawei Mate 20’de kullanılacak olan üç boyutlu yüz tanıma teknolojisi kullanıcıları ne derece memnun edecek? Bekleyip göreceğiz.

Huawei P20 Pro’nun kamera detayları

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 20 FaceID

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