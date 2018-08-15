Huawei Mate 20, FaceID benzeri bir özellikle gelecek

Bilindiği üzere Huawei şu aralar yeni amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Muhtemelen Huawei Mate 20, bu yılın son çeyreğinde raflardaki yerini almış olacak. Çinli üreticinin yeni nesil yonga setini taşıyacak olan Mate 20, tasarımsal anlamda ise P20 serisini andıracak.

Çinli teknoloji devi, bu yıl içerisinde tanıttığı üç boyutlu yüz tanıma teknolojisini de ilk defa Mate 20 serisinde kullanabilir. Keza geçtiğimiz gün sızdırılan bazı görseller de bu iddiaları doğrular nitelikte.

Yukarıdaki sızdırılan görsellerde de net bir şekilde görüldüğü üzere, ekranın üst orta kısmında yer alan çentik bölümünde, selfie kamerası haricinde bazı sensörler de yer alıyor. Bu sensörler çok büyük bir ihtimalle, Huawei Mate 20’de yer alacak olan 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisini temel bileşenleri.

Bilindiği üzere yüz tanıma teknolojisi son bir kaç yıldır akıllı telefon üreticileri tarafından kullanılıyor. Fakat Apple geçtiğimiz yıl satışa sunduğu iPhone X ile bu teknolojiyi bir tık daha yukarı taşımış ve fark yaratmıştı.