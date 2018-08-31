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Huawei Mate 20 Lite, 10 Eylül’de satışa çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 10:00 | Son Güncelleme

Kısa süre önce Polonya ve Almanya’da ön siparişe sunulan Huawei Mate 20 Lite, kullanılırken görüldü. Telefonun dikkat çekici özellikleri tanıtıldı.

Huawei Mate 20 Lite, 10 Eylül’de satışa çıkacak

Bildiğiniz gibi Huawei, Mate 20 serisinin ilk üyesini geçtiğimiz günlerde tanıttı. Seriden tanıtılan ilk model olan Mate 20 Lite, Almanya ve Polonya’da ön siparişe sunuldu. Polonya’da bazı internet siteleri telefonu şimdiden alıp inceleme şansı yakaladı. Bu siteler tarafından yayınlanan videolar sayesinde Mate 20 Lite kullanılırken görüldü.

Bu arada Huawei’nin yeni telefonunu neden ilk Polonya’da satışa sunduğu da anlaşıldı. Mate 20 Lite’nin öncüllerinden Mate 10 Lite, Polonya’da en çok satan Huawei modeli. Şirket bu yeni modelin de Mate 10 Lite’nin başarısını tekrarlamasını umuyor.

Telefona gelecek olursak, Mate 20 Lite 6.3 inç LCD ekranla geliyor ve Huawei’nin Kirin 710 yonga setini kullanıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip telefonda dört kamera bulunuyor. Telefonun arka kamerası 20 + 2 megapiksel, selfie kamerası ise 24 + 2 megapiksel.

Huawei yeni telefonunu 437 dolara satışa çıkardı. 9 Eylül’e kadar önsiparişte kalacak telefon, 10 Eylül’de Polonya’daki mağazalarda yerini alacak.

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Huawei Huawei Mate 20

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