Huawei Mate 20 Lite inceleme altında

Yanlardan yumuşatılmış, cam ve metal çerçeve tasarımın ön planda olduğu telefon, gerçekten çok şık görünüyor. Huawei’nin göz okşayan tasarım çizgisini devam ettiren Mate 20 Lite, 172 gram ağırlığında ve 7.6mm kalınlık değerine sahip.
Cihazın ön tarafında herhangi bir fiziksel tuş yer almazken inceltilmiş çerçeve faktörü ve büyük ekran fazlasıyla dikkat çekici. Yine ön üst kısımda bir de çentik bulunuyor. İsterseniz ayarlar kısmına giderek bunu kapatabiliyorsunuz.
Arka tarafa geldiğimizde ise, çıkıntılı olarak hazırlanan dual kamera sistemini görüyoruz. Hemen altında da parmak izi okuyucu sensör konumlandırılmış. Tasarımdaki ufak dokunuşlar ve ince işçilik gerçekten çok hoş.
Ekran
Telefonun 6.3 inch değerde IPS LCD ekranı bulunuyor. 1080 x 2340 çözünürlük sunan bu ekran, renk sıcaklığı tarafında ayarlamalar yapmanıza ve isterseniz göz konforu modunu açarak uzun süreler daha rahat kullanmanıza imkan sunuyor. Hem iç hem de dış mekan kullanımlarına uygun olarak ekranın yeterli parlaklık seviyesinin olduğunu ve net görüntüler sunabildiğini belirtelim.
Bir de tekrar etmek gerekirse, üst kısımda çentik yer alıyor. Yan taraflarına da şebeke, pil ve saat bilgisi gibi veriler konumlandırıldığı için ekran genelini daha verimli kullanabiliyorsunuz. Az evvel de belirttiğimiz gibi, isterseniz çentik kısmını iptal etmeniz de mümkün.
6.3 inç değerdeki ekran, özellikle video tutkunları için tatmin edici sonuçlar veriyor. Tabii böyle bir ekran, daha ufak boyutlardaki ekranlarla kıyaslandığında oyun tarafında da daha net detaylar sunabiliyor.
Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle geliyor
Huawei, bu telefonunda Kirin 710 çipsetine yer veriyor. Orta seviye olarak nitelendirebileceğimiz telefon, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama desteği sunuyor. İsterseniz microSD kart da takabiliyorsunuz. Tabii burada Honor’ın 8X modelinde de birçok teknik özelliğin aynı olduğunu hatırlatmalıyız.
Android 8.1 işletim sisteminin kullanıldığı telefon, yine Huawei’nin akıcı ve kullanışlı arayüzüyle geliyor. Böylelikle hem kullanışlı hem de güncel bir Android deneyimi yaşayabiliyorsunuz.
Öne çıkan uygulamalar olarak da HiCare ve İpuçları gibi uygulamalardan söz edebiliriz. HiCare sayesinde hem cihazınızın bakımı hem de rahat kullanımı hakkında bilgilere erişebiliyorken, iPuçları sayesinde de mevcut özellikleri daha verimli kullanmanıza yardım ediliyor.
Ürünün uygulama çalıştırma performansını beğendik. Gündelik kullanımı göz önüne alacak olursak; Facebook, Twitter, Instagram, mail ve SnapChat gibi uygulamaları rahatlıkla kullanabiliyor, aralarında hızlıca geçişler yapabiliyorsunuz. Oyun tarafına geldiğimizde ise, markette yer alan pek çok oyunu oynayabiliyorsunuz. Tabii güncel ve grafikleri güçlü oyunlarda performans düşüşleri gayet normal.
Kameralar
Mate 20 Lite’ın arka tarafında yapay zeka destekli dual kamera sistemi yer alıyor. 20MP kamera ve 2MP değerde derinlik katan sensör sayesinde ön plandaki detayları daha net bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Tabii yapay zeka sayesinde de cihazınız çektiğiniz pek çok objeyi tanımlayarak size en iyi sonucu vermeye çalışıyor.
Ön tarafa geldiğimizde de 24MP değerde selfie kamera ve 2MP değerdeki derinlik sensörüyle karşılaşıyoruz. Yapay zeka desteği burada da var. Güzellik modu ve özellikle bokeh efekti sayesinde başarılı selfie’ler elde edebiliyorsunuz.
Biraz da diğer modlardan bahsetmek gerekirse; AR Lens tarafında 3D emojiler, arka plan efektleri ve çeşitli 3D objeleri kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok eğlenceli. Hızlı çekim, ağır çekim, 3D panorama, belge tarama gibi tercih edilen modlar da var ve iki kamerayla da 1080p videolar çekebiliyorsunuz (Arka kamerada 60FPS).
Toparlayacak olursak, özellikle iyi ışıklı ortamlarda ön ve arka kameraların seri çalışarak net sonuçlar ortaya çıkardığını söylemeliyiz.
Pil performansı
Huawei Mate 20 Lite, hızlı şarj destekli 3750mAh pil ile geliyor. Bu pil, tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarmanıza yardımcı oluyor. Tabii diğer birçok Huawei ve Honor modelinde olduğu gibi bu telefonda da pil tasarruf seçenekleri bulunuyor. Bunları aktifleştirerek performansı geri plana atabiliyor ve tek şarj ile pil kullanım ömrünü biraz daha artırabiliyorsunuz.
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