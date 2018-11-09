Huawei Mate 20 Lite inceleme altında

Yanlardan yumuşatılmış, cam ve metal çerçeve tasarımın ön planda olduğu telefon, gerçekten çok şık görünüyor. Huawei’nin göz okşayan tasarım çizgisini devam ettiren Mate 20 Lite, 172 gram ağırlığında ve 7.6mm kalınlık değerine sahip. Cihazın ön tarafında herhangi bir fiziksel tuş yer almazken inceltilmiş çerçeve faktörü ve büyük ekran fazlasıyla dikkat çekici. Yine ön üst kısımda bir de çentik bulunuyor. İsterseniz ayarlar kısmına giderek bunu kapatabiliyorsunuz. Arka tarafa geldiğimizde ise, çıkıntılı olarak hazırlanan dual kamera sistemini görüyoruz. Hemen altında da parmak izi okuyucu sensör konumlandırılmış. Tasarımdaki ufak dokunuşlar ve ince işçilik gerçekten çok hoş. Ekran



Telefonun 6.3 inch değerde IPS LCD ekranı bulunuyor. 1080 x 2340 çözünürlük sunan bu ekran, renk sıcaklığı tarafında ayarlamalar yapmanıza ve isterseniz göz konforu modunu açarak uzun süreler daha rahat kullanmanıza imkan sunuyor. Hem iç hem de dış mekan kullanımlarına uygun olarak ekranın yeterli parlaklık seviyesinin olduğunu ve net görüntüler sunabildiğini belirtelim.

Bir de tekrar etmek gerekirse, üst kısımda çentik yer alıyor. Yan taraflarına da şebeke, pil ve saat bilgisi gibi veriler konumlandırıldığı için ekran genelini daha verimli kullanabiliyorsunuz. Az evvel de belirttiğimiz gibi, isterseniz çentik kısmını iptal etmeniz de mümkün. 6.3 inç değerdeki ekran, özellikle video tutkunları için tatmin edici sonuçlar veriyor. Tabii böyle bir ekran, daha ufak boyutlardaki ekranlarla kıyaslandığında oyun tarafında da daha net detaylar sunabiliyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle geliyor



Huawei, bu telefonunda Kirin 710 çipsetine yer veriyor. Orta seviye olarak nitelendirebileceğimiz telefon, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama desteği sunuyor. İsterseniz microSD kart da takabiliyorsunuz. Tabii burada Honor’ın 8X modelinde de birçok teknik özelliğin aynı olduğunu hatırlatmalıyız. Android 8.1 işletim sisteminin kullanıldığı telefon, yine Huawei’nin akıcı ve kullanışlı arayüzüyle geliyor. Böylelikle hem kullanışlı hem de güncel bir Android deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Öne çıkan uygulamalar olarak da HiCare ve İpuçları gibi uygulamalardan söz edebiliriz. HiCare sayesinde hem cihazınızın bakımı hem de rahat kullanımı hakkında bilgilere erişebiliyorken, iPuçları sayesinde de mevcut özellikleri daha verimli kullanmanıza yardım ediliyor.