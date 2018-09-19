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Huawei Mate 20 Lite Türkiye fiyatı açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.09.2018 09:09 | Son Güncelleme

Merakla beklenen Huawei Mate 20 Lite Türkiye fiyatı bugün açıklandı. Huawei Mate 20 Lite Türkiye fiyatı maalesef çok uygun fiyat bekleyenleri biraz üzecek. İşte Huawei Mate 20 Lite Türkiye fiyatı!

Huawei Mate 20 Lite Türkiye fiyatı açıklandı!

Huawe’nin Mate 20 ailesinin ilk seviyesi olan telefonu Mate 20 Lite, bugün Türkiye’de düzenlenen etkinlikte yeniden tanıtıldı. Ülkemizde izlediği uygun fiyat politikası ile dikkat çeken Huawei, Mate 20 Lite‘ın fiyatında maalesef yüksek kurlardan dolayı bir güzellik yapamadı.

Huawei Mate 20 Lite fiyatı 3.799 TL olarak açıklandı. Gücünü Huawei Kirin 710 yonga setinden alan telefonun 4 GB ve 6 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor. Ancak ülkemizde sadece 4 GB RAM‘li sürümü satılacak. 64 GB dahili depolama birimi ile gelen telefon, microSD sayesinde 256 GB’a kadar hafıza arttırım imkanı sunuyor.

6.3 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran ile gelen Huawei Mate 20 Lite, 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Dört kamera kurulumunun bulunduğu telefonun arka bölümünde 20 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüklü kamera yer alıyor.

Telefonun ön bölümünde ise 24 Megapiksel + 2 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Kutusundan Android 8.1 Oreo + EMUI 8.2 arayüzü ile çıkan Huawei Mate 20 Lite, 3.750 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor.

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Huawei Huawei Mate 20 Lite

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