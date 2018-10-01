Huawei'nin yeni amiral gemisi olacak ve 16 Ekim'de İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak olan Huawei Mate 20'nin performans testi ortaya çıktı.

Mate 20, 6.3 inçlik AMOLED teknolojisine sahip, 395 ppi ekran yoğunluğuna sahip, 1080x2244 piksel çözünürlük sunan bir ekranla karşımıza çıkıyor. Telefonun en önemli özelliği ise dünyanın 7 nm teknolojisine sahip ilk işlemcisi olan Kirin 980'i kullanıyor olması.

Bu işlemicinin 8 çekirdek kullanacağı biliniyor. Çekirdeklerden ikisi 2.6 GHz hızında çalışan Cortex A76 iken, diğer ikisi ise 1.8 GHz hızında çalışan Cortex A76. Gündelik işlemler için ise 1.8 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex A55 çekirdeği bulunuyor.

Telefonda olması beklenen GPU ise Mali G76. Önceki model olan Kirin 970'de yavaş kaldığı için eleştirilen Mali G72 artık güncelleniyor. RAM tarafında beklenti ise 6 GB. Depolamada ise karşımıza 64 ya da 256 GB seçeneğinin olması bekleniyor.

Huawei Mate 20 performans testi ortaya çıktı!

Android Pie ile çalışan akıllı telefon tek çekirdek testinden 3390, çoklu çekirdek testinden ise 10318 puan aldı. Çoklu çekirdek skoru ile Android rakiplerinin tamamını geride bırakırken, 11472 puan alan iPhone XS’in gerisinde kalıyor.