Huawei'nin yeni amiral gemisi olacak ve 16 Ekim'de İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak olan Huawei Mate 20'nin performans testi ortaya çıktı.
Mate 20, 6.3 inçlik AMOLED teknolojisine sahip, 395 ppi ekran yoğunluğuna sahip, 1080x2244 piksel çözünürlük sunan bir ekranla karşımıza çıkıyor. Telefonun en önemli özelliği ise dünyanın 7 nm teknolojisine sahip ilk işlemcisi olan Kirin 980'i kullanıyor olması.
Bu işlemicinin 8 çekirdek kullanacağı biliniyor. Çekirdeklerden ikisi 2.6 GHz hızında çalışan Cortex A76 iken, diğer ikisi ise 1.8 GHz hızında çalışan Cortex A76. Gündelik işlemler için ise 1.8 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex A55 çekirdeği bulunuyor.
Telefonda olması beklenen GPU ise Mali G76. Önceki model olan Kirin 970'de yavaş kaldığı için eleştirilen Mali G72 artık güncelleniyor. RAM tarafında beklenti ise 6 GB. Depolamada ise karşımıza 64 ya da 256 GB seçeneğinin olması bekleniyor.
Huawei Mate 20 performans testi ortaya çıktı!
Android Pie ile çalışan akıllı telefon tek çekirdek testinden 3390, çoklu çekirdek testinden ise 10318 puan aldı. Çoklu çekirdek skoru ile Android rakiplerinin tamamını geride bırakırken, 11472 puan alan iPhone XS’in gerisinde kalıyor.
Kirin 980’in AnTuTu sonuçlarında da benzer şekilde Android işletim sistemi ile çalışan rakiplerini geride bıraktığı görülüyor. Ancak, performans konusunda Apple A12 Bionic’in gerisinde kalacağını söylememiz yanlış olmayacaktır.
Huawei, Kirin 980’in Snapdragon 845 ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 33 daha az güç tükettiğini ve yüzde 20 daha performanslı olduğunu iddia ediyor. 6.9 milyar transitöre ( Kirin 970’den iki kat fazla ) ev sahipliği yapan ve 5G teknolojisine hazır olduğu belirtilen Kirin 980, bir ilke imza atarak sahip olduğu Cat 21 LTE modem sayesinde 1.4 Gbps’a kadar indirme hızı sunuyor.
Kaynak: Teknolojioku
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